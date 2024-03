¿Qué llevó a Justin Trudeau a pedir visas a los mexicanos? Esto sabemos

De ahora en adelante, los mexicanos necesitarán una visa para visitar Canadá, luego de que el gobierno de Justin Trudeau implementó nuevos requisitos para la entrada de viajeros y turistas. La medida, que había sido eliminada en 2016, nuevamente entró en vigor el pasado 29 de febrero.

Antes de esta fecha, los visitantes provenientes de México que solo ingresaban al país por estancias cortas, solo debían solicitar una autorización electrónica de viaje (eTA); sin embargo, a partir de este anuncio, todas las eTA o solicitudes en curso de los turistas quedaron canceladas, por lo que deberán volver a tramitarlas dependiendo del tipo de viaje que realicen.

¿Por qué el gobierno de Canadá volvió a exigir visas?

El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, señaló que con la restauración del requisito de visa a los mexicanos, “Canadá busca remediar el contexto que ha permitido un incremento del número de mexicanos que han llegado a nuestro país de manera incorrecta”.

El diplomático explicó que la decisión se tomó a partir de un incremento de solicitudes de asilo provenientes de México que llegaban a su país como turistas.

Agregó que “esta situación ha contribuido a crear presiones sobre el sistema migratorio de Canadá, sobre sus servicios fundamentales y el sector de la vivienda”, por ello han anunciado nuevas medidas para proteger sus sistemas, “conservando la posibilidad de viajar sin visa para una mayoría de viajeros mexicanos”.

Clark aseguró que los ciudadanos mexicanos siguen siendo bienvenidos en el país; no obstante, destacó la necesidad de “de una migración segura, ordenada y legal”.

“Estamos decididos a proteger a los más vulnerables y asegurarnos que los mexicanos y los ciudadanos del mundo que piden asilo en Canadá lo hagan por las razones correctas y estén en una necesidad real de nuestra protección”, apuntó el embajador.

De acuerdo con un análisis de EFE, fue el propio Trudeau el que en 2016, eliminó los visados a los mexicanos tras emitir un mensaje optimista de puertas abiertas a la migración y los refugiados.

Pero ahora, ocho años después, la situación se ha revertido, pues Trudeau ha perdió el favor de una mayoría de canadienses que consideran que los elevados niveles de migración aprobados por su gobierno están provocando graves problemas de carestía de la vivienda y pérdida de la calidad en los servicios sociales.

📌 Información importante para personas mexicanas sobre nuevos requisitos para viajar a Canadá. 👇 pic.twitter.com/0FyrkMheG0 — Embamex Canada (@EmbaMexCan) March 1, 2024

AMLO y SRE lamentan requisito de visa a mexicanos

Al ser cuestionado sobre su postura, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un “pequeño reproche” al primer ministro de Canadá por reimponer el requisito de visado para turistas de México.

El mandatario expresó su “respeto” a la decisión, pero advirtió que “si no hay un trato respetuoso”, no acudiría a la Cumbre de Líderes de América del Norte, prevista para abril en Quebec. Asimismo, recordó que fue México el que abogó para que se aceptara a Canadá en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), debido a que el presidente Donald Trump no quería incluirlo.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Migración canadiense, en 2023, más de 25 mil mexicanos solicitaron asilo en Canadá. Ese año hubo un total de 25 mil 236 solicitudes, de las cuales 2 mil 894 se aceptaron, mientras que 2 mil 424 se han rechazado.

Con información de EFE.