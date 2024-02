Visa canadiense para mexicanos: ¿Cómo tramitarla y en qué casos es necesaria?

La visa canadiense solo se deberá tramitar en caso de no contar una estadounidense.

Viajar a Canadá ya no será tan fácil, al menos no para las y los mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que a partir de esta noche incrementarán los requisitos de viaje, por lo que las solicitudes de autorización electrónicas (ETA) ya no serán suficientes para ingresar al país.

De acuerdo con la dependencia, a partir de las 10:30 pm de este jueves, Canadá pedirá que las ETA estén acompañadas de un visado estadounidense vigente o de una visa canadiense en los últimos diez años. Solo en caso de no contar con la primera, procederá el trámite de la segunda.

Canadá volvió a implementar este requisito, eliminado en 2016, en un intento por frenar la afluencia de solicitantes de asilo nacionales que llegan a los aeropuertos, algunos de ellos apoyados por el crimen organizado, según sugirió el Primer Ministro Justin Trudeau en días recientes. Las declaraciones han sido rechazadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido un trato respetuoso por parte del gobierno canadiense.

La Cancillería mexicana informó esta mañana que en las últimas semanas se enviaron dos misiones de alto nivel a Canadá con el objetivo de reiterar la importancia de proteger a personas que son víctimas de esquemas de fraude, trata, tráfico y desinformación.

A pesar de los esfuerzos, el Gobierno mexicano solo logró que en vez de la imposición de un requisito de visa general se mantuviera la ETA con restricciones adicionales, lo que cubrirá al 60 por ciento de las personas mexicanas que viajan a Canadá, según estimaciones oficiales.

México advirtió que podría actuar en reciprocidad y pedir requisitos adicionales para la entrada de canadienses al país, por lo que el segundo mercado emisor de turistas hacia destinos mexicanos tendría obstáculos para la entrada.

¿Cómo tramitar la ETA?

Si tienes planeado un viaje a Canadá en los próximos días, debes tomar en cuenta que a partir de este jueves se aplicarán ciertos cambios a los requisitos de la ETA, por lo que el trámite se deberá realizar después de las 10:30 pm.

Las ETA o visas canadienses solicitadas antes de dicho horario no serán válidas. Es decir, si actualmente cuentas con una ETA, deberás solicitarla nuevamente, ya que no podrás utilizarla para viajar.

Para solicitar la nueva ETA es necesario contar con pasaporte mexicano vigente, así como con una visa estadounidense o canadiense, según sea el caso. Este documento solo aplica para estancias cortas de hasta seis meses y su costo es de 7 dólares canadienses (88 pesos mexicanos según el tipo de cambio de Citibanamex).

La solicitud se realiza a través del siguiente enlace o directamente en la web oficial del Gobierno de Canadá. Antes de iniciarlo, asegúrate de contar con un correo válido y con alguno de los métodos de pago disponibles en la página.

¿Cómo tramitar la visa canadiense?

Para solicitar una visa canadiense debes contar con pasaporte vigente y completar un formulario con información familiar en caso de tener más de 18 años.

Una vez reunidos estos documentos, solicita un código para crear una cuenta en el sitio web del Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canada (IRCC, por sus siglas en inglés). El código se puede solicitar en este enlace. Cuando lo tengas, sigue estos pasos:

Crea una cuenta en el portal del IRCC e ingresa

Completa el formulario

Sube los documentos que te solicitan

Paga con una tarjeta de crédito, puede ser Visa, MasterCard, American Express, JCB o UnionPay

Información del gobierno de Canadá estima que el tiempo para obtener una visa será de entre 4 a 6 semanas.

¿Cuánto cuesta la visa canadiense para mexicanos?

La visa tiene un costo de 100 dólares canadienses, a los que se podrían sumar otros gastos relacionados con la recopilación de datos biométricos (huellas digitales y fotografía), que asciende a 85 dólares canadienses. El documento tiene una validez por 10 años.

¿Qué pasa si cuentas con permiso de estudio o trabajo en Canadá?

Si cuentas con un permiso de estudio o trabajo en Canadá, tu ETA no será cancelada ni deberás tramitar una nueva. La que tienes te permitirá salir y volver a ingresar al país sin problemas, también podrás seguir estudiando o trabajando de acuerdo a las condiciones del permiso.