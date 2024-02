AMLO impugnará resolución de Corte vs. Ley Eléctrica: ‘Demuestra entreguismo del Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este jueves 1 de febrero de 2024 desde Palacio Nacional.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de AMLO de hoy 1 de febrero?

Libros de texto de SEP: Lanzarán 109 títulos en ciclo escolar 2024-2025

El conjunto de libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana estará integrado por 109 títulos en el ciclo escolar 2024-2025, informó Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP.

Daños al erario de SEP disminuyeron 85% con gobierno de AMLO

Los posibles daños al erario público de la SEP disminuyeron 85 por ciento entre 2019 y 2022 a comparación de 2014-2018.

En los últimos cuatro años del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró mil 402 posibles daños al erario por 5 mil 498 millones de pesos en la SEP. Esta cantidad se redujo, de 2019 a 2022, a 203 hallazgos por 675 millones de pesos, algunos de los cuales siguen en revisión.

Lo último de las conferencias de AMLO de la semana

En su conferencia del miércoles, López Obrador desmintió y rechazó la publicación del reportero Tim Golden, quien afirmó que agentes de la DEA habrían descubierto pruebas de que el Cártel de Sinaloa habría entregado alrededor de dos millones de dólares a operadores políticos de la primera campaña presidencial de AMLO (en 2006).

El periodista estadounidense dijo que la investigación de la DEA no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los narcotraficantes, ni siquiera si sabía de ellas.

Sin embargo, AMLO señaló descalificó al periodista Tim Golden y señaló que este tipo de artículos se publican debido a los procesos electorales en México y Estados Unidos este 2024.

“Es completamente falso, es una calumnia. Están desde luego molestos y lamentablemente la prensa, no solo en México, sino en el mundo, está subordinada al poder”, respondió.

Asimismo, el mandatario mexicano negó que vaya a emprender acciones legales en contra del periodista o ProPublica -medio que publicó el artículo- pero sí al Departamento de Estados Unidos y otras agencias estadounidenses por intentar intervenir en la vida pública de México.

López Obrador recriminó ya no poder descalificar ni revelar públicamente información íntima o privada de Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero.

“Ya no puedo mencionar algunos porque hasta presentaron amparos para que yo no hable de ellos. Ya me quitaron hasta el derecho de réplica, un juez del Poder Judicial, fíjense cómo estamos”, reclamó.

“¿Dónde está la libertad de expresión?”, añadió.

El mandatario mexicano se refirió al amparo que ganó Raymundo Riva Palacio el cual impide a AMLO y a su colaboradora Elizabeth García Vilchis a utilizar adjetivos calificativos contra el opinador.

