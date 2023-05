No solo el plan ‘B’, ya hay ‘pique’: Estos son los ‘encontronazos’ entre el ministro Pérez Dayán y AMLO

El revés a la primera parte del Plan B electoral no es el primero que le da el ministro Alberto Pérez Dayán a la ‘4T’ (Cuarta Transformación).

El ministro ya se había opuesto a medidas implementadas por el gobierno federal en otras ocasiones, como en el intento de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En esa ocasión, el juzgador votó en contra de este pase al señalar la clara inconstitucionalidad de esta acción.

Durante la discusión, Pérez Dayán señaló que el traslado de un cuerpo de seguridad pública al Ejército sería igual que unir a la Guardia Nacional a otra Secretaría, “como Cultura o Bienestar”, algo que claramente no está permitido.

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Las iniciativas, los trabajos preparatorios, los dictámenes de comisión, la discusión del Poder Reformador de 2019 no me dejan a lugar a duda en la interpretación de estos textos”, expuso.

Además, agregó que “su vocación es absolutamente clara, discutible, desde su comienzo hasta su conclusión de manera que lectura no me permite llegar a que se trata de gustos, sino que es el orden jurídico mismo”

Antes, durante el debate para decidir la validez de alargar el periodo de Arturo Zaldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que fue conocido como la ‘Ley Zaldívar’, el ministro Pérez Dayán también se opuso.

Sin embargo, no siempre ha votado en contra de los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, como fue su postura en contra de la desaparición de la figura de prisión preventiva oficiosa, al señalar que está incluida en la Carta Magna.

“No me corresponde asumir una tarea que no se me asignó, no soy quien para desprender hojas de la Constitución”, expresó el ministro durante la discusión.