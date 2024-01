‘Es una calumnia’: AMLO sobre supuesta financiación del Cártel de Sinaloa a su campaña en 2006

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina este miércoles 31 de enero de 2024 desde Palacio Nacional.

Lo acompaña Elizabeth García Vilchis, titular de la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, quien decidió no dejar su puesto en el gobierno de AMLO para buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla.

“Le agradecemos mucho a Elizabeth porque se va a quedar, va a seguir los miércoles con la sección. La invitaron a participar o la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros y eso es muy bueno para nosotros”, anunció AMLO al iniciar su mañanera.

‘Es completamente falso’: AMLO sobre supuesta financiación del Cártel de Sinaloa a su campaña en 2006

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la publicación del reportero Tim Golden, quien afirmó que la campaña presidencial de AMLO en 2006 habría recibido dos millones de dólares del Cártel de Sinaloa.

“Es completamente falso, es una calumnia. Están desde luego molestos y lamentablemente la prensa, no solo en México, en el mundo, está subordinada al poder”, respondió AMLO.

“No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores. ¿Dónde estás las pruebas?”, añadió.

‘¿Dónde está la libertad?’: AMLO reclama no poder hablar de Raymundo Riva Palacio

El presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó ya no poder descalificar ni revelar públicamente información íntima o privada de Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero.

“Ya no puedo mencionar algunos porque hasta presentaron amparos para que yo no hable de ellos. Ya me quitaron hasta el derecho de réplica, un juez del Poder Judicial, fíjense cómo estamos”, reclamó.

“¿Dónde está la libertad de expresión?”, añadió.

El mandatario mexicano se refirió al amparo que ganó Raymundo Riva Palacio el cual impide a AMLO y a su colaboradora Elizabeth García Vilchis a utilizar adjetivos calificativos contra el opinador.

