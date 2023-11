‘No todo está mal’ con el Gobierno de AMLO; Xóchitl Gálvez pide diálogo y dejar atrás división

Xóchitl Gálvez, senadora y futura candidata a la Presidencia por el frente opositor Va por México (PRI-PAN-PRD) presentó su informe como legisladora este domingo 12 de noviembre, donde dio a conocer las iniciativas por las que votó y propuso este año, además de que aseguró que buscará construir a través del diálogo y no con descalificaciones mientras busca ser mandataria del país en 2024.

Con críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gálvez dijo que el país aún tenía “hambre”, y que era necesario luchar para un mejor futuro, así como construir en unidad y dejar del lado la polarización a nivel nacional.

“Servir a México desde el senado ha sido un honor. Hoy estoy lista para trabajar sin descanso, estos lista para servir a mi patria donde el pueblo me lo demande. Lo haré con toda la fuerza, con todo el corazón. Con todo el corazón, viva México”, enfatizó.

Esto dijo Xóchitl Gálvez en su informe en el Monumento a la Revolución

Xóchitl Gálvez dijo que en los últimos meses se ha acercado a familias con hijos con cáncer, además de que ha conocido a miles de mexicanos que desean más apoyos y que no tienen medicamentos en sus comunidades. Por esta razón exigió medicinas y servicios de salud para todas las personas, y en el Senado pidió el regreso del Seguro Popular, que se eliminó con la salida del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Otra de las iniciativas lanzadas en este año fue para que las trabajadoras domésticas tengan seguro social. Además, exigió que todos los trabajadores, especialmente los jóvenes, tengan todas las prestaciones en sus trabajos, aunque sean a través de plataformas digitales o en remoto, así como un programa de vivienda para garantizar que los jóvenes tengan acceso a un hogar propio, esto ante el alza de precios de casas y departamentos.

Xóchitl Gálvez igual presentó una iniciativa para la inclusión y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos. Se espera que en los próximos días entregue una comisión sin rezago.

También aseguró que no está en contra de los programas sociales, y recordó que votó en favor de que estuvieran en la Constitución, además de que propuso que la pensión para adultos mayores sea a partir de los 60 años, dando prioridad a los mexicanos que viven en comunidades vulnerables.

Reconoció que los mexicanos que ha conocido en estos meses le han dicho que les funcionan las pensiones, por lo que no habrá “ni un peso atrás”; sin embargo, es complicado que accedan a las medicinas como, según ella, sí podían hacerlo con el Seguro Popular.

Aseguró que presentó 33 denuncias contra casos de corrupción de las autoridades mexicanas como el caso de Segalmex, con un supuesto robo de 15 mil millones de pesos, así como una denuncia ante el “saqueo” de la Conade.

Criticó el alto costo de la Refinería de Dos Bocas, además de que hasta la fecha no ha podido producir ni un bidón de gasolina. Otro señalamiento a la 4T fueron los accidentes provocados por la negligencia de las autoridades como la caída de la Línea 12 del Metro, así como el desplome en el Colegio Rebsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Explicó que es necesario que se brinden recursos para las madres buscadoras, así como a grupos que buscan a desaparecidos. “Basta de abrazos, no balazos”, dijo Xóchitl Gálvez, quien aseguró que buscará nuevas alternativas para aplicar la ley, además de capacitar a policías y apoyarse de organizaciones internacionales para combatir el narcotráfico.

Otras de las iniciativas presentadas implican que el Gobierno no pueda restarle presupuesto al Poder Judicial, esto luego de que se aprobara una reforma para eliminar 13 de 14 fideicomisos que afectan a trabajadores.

En materia ambiental, dijo que México tiene que dejar de apostar por los combustibles fósiles. “Tenemos en nuestro país algunas de las ciudades más contaminadas del mundo, y además nos estamos jugando nuestro propio destino, el cambio climático está afectando al campo”, dijo, además de que aseguró que la situación climática es “dramática” para el país.

Respecto al impacto del huracán Otis en Guerrero, Xóchitl Gálvez dijo que conoció de primera mano las afectaciones, por lo que desde hace dos semanas parte de su equipo de trabajo y 100 voluntarios actúan con ayuda humanitaria y colaboran en la construcción de hogares afectados en Coyuca de Benítez. “Aclaro que estas despensas las donaron los ciudadanos”, agradeció. También dijo que votó en favor de una inicativa para crear un fondo con cientos de miles de millones de pesos para apoyar a las comunidades vulnerables por el ciclón.

Reconoció que ha votado por reformas de la 4T, por lo que considera que “no todo está mal”; sin embargo, no dejará de trabajar y proponer en pro de un mejor país para trabajar unidos, más allá de las preferencias políticas.

“No se viene a hacer dinero, se viene a servir”, dijo Xóchitl Gálvez, quien dijo que se presentaba a su informe de actividades como legisladora con el objetivo de rendir cuentas, y recalcó que esto se trata de dar la cara. En su mensaje dijo que “dar la cara” no se trataba de “tener otros datos”, ni de esconderse en una oficina, esto en posible referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si alguien me hubiera preguntado cuando era niña qué quería ser cuando era grande no podría responder. En ese entonces no sabía si podría ir a la secundaria. Jamás habría imaginado que hoy podría estar frente a ustedes en las circunstancias. Mi sueño era bañarme en una regadera como las que conocí cuando tenía 10 años. Solo tenía un gran anhelo, sacar a mi madre de la violencia que vivíamos en el pueblo. Dejamos atrás el miedo, y eso es lo que sueño para todas las familias mexicanas: vivir sin miedo y vivir mejor”, expresó.

En días pasados, Xóxitl Gálvez había anunciado que el motivo del mitin de este domingo en la Ciudad de México era ofrecer un informe, esto a poco más de dos meses de haber ganado el proceso interno del Frente Amplio por México, consolidándose como la candidata a la Presidencia en 2024.

En todo este tiempo la exalcaldesa de Miguel Hidalgo ha continuado sus labores como senadora, además de que ha girado por todo el país a la par de su principal rival, Claudia Sheinbaum, quien será la candidata a la Presidencia por Morena y aliados.