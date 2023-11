“Voy abajo en las encuestas, pero Claudia lleva 5 años de campaña”: Xóchitl Gálvez

“Es normal que empiece abajo (en las encuestas), yo no he estado cinco años en campaña, yo no me he robado el dinero del mantenimiento del Metro, yo no he hecho mal uso…", recalcó la candidata del Frente Amplio por México. [Fotografía. Twitter/Xóchitl Gálvez ]

La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseveró que no hay ningún problema en que vaya abajo en las encuestas, toda vez que su contrincante, Claudia Sheinbaum, inició sus giras desde mucho antes.

En Hermosillo, Sonora, Gálvez también acusó a la exjefa de Gobierno de haber utilizado recursos de la capital para sus aspiraciones.

“Es normal que empiece abajo (en las encuestas), yo no he estado cinco años en campaña, yo no me he robado el dinero del mantenimiento del Metro, yo no he hecho mal uso… y lo que el Presidente dice, no lo pudo probar”, sentenció.

Acusó a la virtual candidata presidencial de Morena de no poder comprobar los recursos que utiliza durante sus recorridos por el país.

“Obviamente Sheinbaum estuvo cinco años en campaña y dos ya de tiempo completo con un montón de dinero o ¿quién pago los espectaculares?, ¿quién pagó las bardas?, ¿quién pagó todo lo que vimos, los camiones, los eventos masivos, el acarreo? Todo esto que se quejaron del pasado, lo están haciendo exactamente igual”, señaló.

Además, acusó a la exjefa de Gobierno de querer gobernar el país únicamente por haber recibido el bastón de mando por parte del Presidente, lo que, dijo, “no funciona así”.

Por otro lado, Gálvez lamentó que el gobernador de Nuevo León y posible candidato de MC a la Presidencia, Samuel García, se dedique a cuestionarla a ella y no al gobierno.

“Desafortunadamente, uno de ellos no va a cuestionar a Morena nunca. En el caso de Samuel, es claro que a quien va a atacar es al Frente Amplio por México y ya lo empezó a hacer”, adelantó.

Finalmente, Gálvez anunció que será en 12 días cuando se separe de su cargo como legisladora para dedicarse de lleno a la búsqueda de la Presidencia de la República.