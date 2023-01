Al menos 100 escuelas en Sinaloa, sin reabrir

CULIACÁN.- Un centenar, al menos, de escuelas de educación básica, que son las que están en poblados de la sierra en los municipios de Culiacán, Badiraguato, Escuinapa y Rosario, aún no regresa a clases por temor, informó la secretaria de Educación Pública y Cultura del estado, Graciela Domínguez.

Las clases se reanudaron el lunes, pero ayer todavía había 101 escuelas que no se normalizaban y lo estaban haciendo de manera virtual, con protocolos de seguridad. Los maestros instruyen a los niños la forma de resguardarse, en caso de algún hecho que altere el orden escolar.

La funcionaria indicó que se están revisando los planteles de la población de Jesús María, para conocer si hubo algún daño en la infraestructura, el jueves 5 de enero, durante el operativo en el que se detuvo a Ovidio Guzmán.

No se han encontrado daños, pero las clases en esa población no se han normalizado; primero, porque no había energía eléctrica y, después, porque hay familias que prefieren resguardarse ante el temor de que continúen acciones militares en la comunidad.

Se han enviado recomendaciones a los maestros para recuperar la confianza en los padres de familia, para que manden a los niños a los planteles.