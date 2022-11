Creel se une a marcha a favor del INE; le toca organizar a panistas

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, del PAN, aceptó que es uno de los organizadores de la participación de su partido en la marcha por la defensa del Instituto Naciona Electoral (INE), del próximo domingo.

Aspirante a la candidatura presidencial panista para 2024, el diputado estimó que participarán alrededor de 50 organizaciones civiles. “Yo mismo lo estoy haciendo, porque puede ser la marcha más numerosa de la historia”, estimó el panista.

En entrevista en el palacio legislativo explicó que “a mí me ha tocado, por parte de Acción Nacional y junto con la dirigencia nacional, estar en contacto con nuestros liderazgos, fundamentalmente metropolitanos, para saber quiénes van a participar y con cuántas personas estarán acompañados”.

“Cuando el partido decidió acudir a la marcha, como fue anunciado desde hace una semana por el presidente nacional, algunos de los liderazgos del partido, además de mi calidad de presidente de la Comisión Política Nacional, he estado ya verificando que nuestros liderazgos de la gran urbe de la Ciudad de México vayan a estar presentes”, aseguró.

Ante las críticas y llamados de algunos sectores, aclaró que “nadie ha dicho que los partidos no deben participar, al contrario, hemos tenido invitaciones y alientos para que nuestro partido esté presente en la marcha. No seremos los principales protagonistas, el protagonismo debe ser el ciudadano libre, sea militante o no de un partido. Eso será lo fundamental de la marcha”, según aclaró.

Indicó que “aún no se ha decidido en el partido si vamos a estar presentes con nuestros logotipos, emblemas y banderas, o si lo haremos sólo como panistas, lo que es obvio y manifiesto; pero también lo podemos hacer en calidad de ciudadanos militantes de un partido”.

“No lo hemos decidido, pero por supuesto que vamos a acudir, y ya muchos liderazgos nos han confirmado que van a participar, convocando a un buen número de ciudadanos”, informó.

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, también anunció que “por supuesto que acudiremos también a la marcha”. “Cada quién sabe lo que hace, nosotros estaremos en la marcha de la Ciudad de México”, enfatizó el coordinador priista.

Sobre un acuerdo PRI-Morena para una eventual reforma electoral, indicó que no se ha reunido siquiera el grupo de trabajo de los siete partidos y que no se les ha informado a los coordinadores parlamentarios, en la Junta de Coordinación Política, si ya se cuenta o no con alguna propuesta de consenso de reforma electoral.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, afirmó que “para nosotros acudir a la marcha es prioritario”, porque “los organizadores de la marcha somos todos. Fuimos invitados formalmente, marcharemos como partidos, somos parte del sistema de partidos y somos quienes votaremos en la Cámara de Diputados para defender al INE”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, insistió en que los partidos no deben acudir y que se debe respetar el carácter ciudadano de la marcha. “Como partidos hay que respetar que el carácter de la marcha sea ciudadano. No es un asunto de descalificaciones, lo que debe de haber es unidad nacional”, dijo el emecista.

“Yo apelo a la prudencia. Sé que compañeros de Movimiento Ciudadano van a ir a distintas marchas en el país, la recomendación que les estamos haciendo es que vayan de blanco, de rosa, que no vayan al frente del contingente, que vayan atrás, en la retaguardia, que no sean protagónicos, que apoyen, pero por la causa”, explicó.

Opinó que “quienes tenemos una labor de dirigencia, de coordinación, debemos de actuar con prudencia, con respeto. Lo importante es que salga la mayor gente posible a solidarizarse”.