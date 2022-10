Caso Mauricio Toledo: Esto sabemos sobre las acusaciones contra el exdiputado que huyó a Chile

Mauricio Toledo, quien fuera delegado en la alcaldía Coyoacán, no será extraditado a México, luego de que la Corte Suprema de Chile rechazara enviar al exfuncionario a nuestro país.

Toledo, acusado en México por el delito de enriquecimiento ilícito, viajó a Chile desde agosto de 2021.

Esto es todo lo que sabemos sobre su caso.

Mauricio Toledo Gutiérrez es diputado federal por el Partido del Trabajo (PT).

En enero de 2021, la fiscala capitalina Ernestina Godoy informó que solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Mauricio Toledo pues es investigado por enriquecimiento ilícito.

Godoy señaló que el diputado registró un “incremento inexplicable” de su patrimonio, el cual no es acorde a sus ingresos, por lo que la Fiscalía inició una investigación en su contra desde el 4 de septiembre de 2020, con base en declaraciones patrimoniales y dictámenes periciales.

La investigacción encontró la compra de tres propiedades valuadas en 34 millones 560 mil 148 pesos e ingresos injustificables superiores a 11.4 millones de pesos.

A finales de enero, la sección instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados inició el trámite para desaforar a Mauricio Toledo (en un juicio de Declaración de Procedencia).

Medio año después, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó ante el pleno de la Cámara de Diputados que el legislador Mauricio Toledo Gutiérrez, abandonó el país desde el 26 de julio de 2021 rumbo a Chile para evitar ser detenido.

Antes de conocerse su huida, Toledo informó en redes sociales que presentó una solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo como diputado federal.

La Cámara de Diputados le retiró el fuero constitucional a Toledo Gutiérrez el 11 de agosto, cuando él ya no se encontraba en el país.

Él afirmó que su viaje a Chile ya estaba programado antes de que iniciara en proceso en su contra y afirmó que es inocente, esto un día después de ser desaforado.

Y en noviembre de 2021, la Fiscalía capitalina informó que se llevaría a cabo una audiencia de juicio de extradición en Chile contra el exdiputado, en diciembre del mismo año.

En dicha audiencia contra Toledo Gutiérrez, la Corte Suprema de Chile aprobó la extradición, luego de que un juez determinara que la petición de autoridades mexicanas cumple con las exigencias del acuerdo bilateral. También se descartó que las pruebas aportadas por la autoridad mexicana fueran constituyentes de persecusión política.

Sin embargo, este viernes, la Corte Suprema de Chile revocó la sentencia anterior y rechazó enviar al exfuncionario a México.

En su nueva decisión, el órgano de justicia consideró que no se cumple el principio de mínima gravedad del delito, “al sancionarse en Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de reclusión”.

“Que sobre el particular conviene tener en consideración que constituye un principio general del derecho internacional, el que la extradición solo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad”, abunda el fallo votado por las y los jueces Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Hernán González.