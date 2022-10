Amparos vs. Guardia Nacional no afectan su funcionamiento ni impiden que sigan operando: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el amparo que un juez admitió para suspender la entrada en vigor del decreto que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cuestionado sobre el tema durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que había como “30 o 50″ amparos en contra del decreto; sin embargo, afirmó que dichas ordenes judiciales no afectan las operaciones de la Guardia Nacional.

“Se están atendiendo y no se suspende la actividad (de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional). No es por incumplimiento a la Ley, sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que siga actuando y operando la Guardia Nacional”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

Juez frena incorporación de la Guardia Nacional a Sedena

Este jueves 12 de octubre, el Juez Noveno de Distrito en Guanajuato admitió a trámite un amparo para suspender la entrada en vigor de dicho decreto, por lo que se frenó temporalmente la incorporación de la GN a la Sedena.

Esta acción fue presentada por el defensor de los derechos humanos, Ángel Castro Gómez, como parte de las acciones que las organizaciones Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México, Unión Cívica del país, Firma Jurídica, AC&AC Asociados, Tojil Eek, y diversas organizaciones civiles han realizado acciones para “evitar la militarización del país”.

Dentro del amparo 1161/2022 se especifica que “no se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y dicho organismo continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como prescribe el artículo 21 de la Constitución”.

Según la organización, ésta busca que se declare inconstitucional este decreto que integra a la Guardia Nacional en la Sedena.

Ahora, la SSPC y la SEDENA deberán suspender la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales. Y si estos cambios ya se realizaron previamente, se deberán restituir todos los recursos otorgados.

“Seguiremos insistiendo que la militarización de la seguridad pública en el país no es la solución, sino que debe de acompañarse las Fuerzas Armadas en conjunto con la seguridad pública civil”, detalló.

Al mismo tiempo, recordaron que se han opuesto a estos actos desde sexenios pasados, por lo que descartaron que esta sea una acción en contra del gobierno actual.