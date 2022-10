María Clemente García: Estas son las polémicas en las que ha estado involucrada la diputada

La diputada María Clemente García recientemente fue motivo de polémica luego de compartir videos con contenidos sexual en sus redes sociales, y ante las críticas respondió que se trataba de las decisiones sobre su cuerpo.

Este miércoles 5 de octubre, la diputada trans dijo a medios de comunicación que se dedica a la pornografía, luego de ser cuestionada sobre sus otras actividades, además de la legislativa.

- “¿No te alcanza el salario de diputada?”, le preguntaron.

- “Me pagan por hacer pornografía... es que siempre me he dedicado a esto, lo demás diputados son administradores, tienen empresas... ¿Por qué siguen trabajando? Los abogados del PAN siguen trabajando en sus despachos, ¿yo por qué no voy a seguir trabajando?... Lo siento, mi oficio es ser puta y voy a seguir siendo puta”, respondió María Clemente García.

La diputada dijo que este jueves 6 de octubre presentará una iniciativa para regular el trabajo sexual, donde responderá más preguntas en torno a su trabajo y libertad de compartir contenido de carácter sexual.

Las polémicas que ha enfrentado María Clemente García

Desafortunadamente, esta no es la primera ocasión que la diputada federal para el periodo 2021-2024 está en la mira por su sexualidad. En ocasiones anteriores ha sido vulnerada incluso por comentarios violentos de otros legisladores.

A inicios de año, el diputado panista y excandidato a las presidencia, Gabriel Quadri, realizó una serie de comentarios transfóbicos, por lo que María Clemente García y Salma Luévano, ambas diputadas trans, exigieron un juicio político en su contra.

La polémica escaló durante semanas, provocando una desaprobación de Quadri en la opinión pública, y además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó al panista a disculparse públicamente derivado de sus comentarios.

Ambos hicieron las pases el 28 de abril, además de que Quadri se comprometió a tomar dos cursos de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como en materia de violencia contra las personas LGBTTTIQA+. Además, se deberá inscribir en el Registro Nacional de Personas Sancionadas contra las Mujeres en Razón de Género del INE por un periodo de cuatro años.

La situación dejó como consecuencia que María Clemente García anunciara su abandono de las filas de Morena, esto debido a que se sentía “poco acompañada”.

“Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde que llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de Morena. A partir de hoy me declaro independiente”, escribió la diputada el 31 de marzo.

En junio, aún bajo las filas de Morena, la diputada trans denunció frente a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que el partido guinda la excluyó de la organización y participación de la comunidad trans en los trabajos de la Semana Pride, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, “para erradicar la discriminación de la comunidad LGBTTTIQ”, así lo escribió Confidencial en su columna para El Financiero.