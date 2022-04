Diputada trans María Clemente abandona Morena: ‘No puedo con la hipocresía’

La diputada María Clemente García Moreno abandonó la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y se declaró “independiente”.

La legisladora dio a conocer su decisión a través de su cuenta de Twitter, tras asegurar sentirse abandonada por los miembros de su expartido, después de que el panista Gabriel Quadri la ofendiera y llamara “señor” a la también diputada morenista Salma Luévano, durante el debate de la Ley General de Salud en la Cámara baja.

“Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde que llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de Morena. A partir de hoy me declaro independiente”, escribió la diputada este jueves 31 de marzo.

Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde q llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de morena. A partir de hoy me declaro independiente. pic.twitter.com/YUnDzmjQJU — María Clemente (@MARIACLEMENTEMX) March 31, 2022

García Moreno renunció a Morena minutos después de que tomará la Tribuna de la Cámara de Diputados y jaloneara al diputado Santiago Creel, obligándolo a abandonar su silla en la Mesa Directiva donde presidía la asamblea.

La diputada María Clemente irrumpió en la Tribuna acompañada de integrantes de los partidos del Trabajo y Morena, quienes acusaban al diputado Gabriel Quadri de realizar comentarios transfóbicos y homofóbicos. Al tiempo que exigían un juicio político para el panista y votar en el Pleno su expulsión del Congreso de la Unión.

Una vez en la Tribuna, la exmorenista jaló del brazo a Santiago Creel para levantarlo de su asiento. Al no poder hacerlo, se colocó delante de él, lo que le obligó a dejar el sillón.

Ante estos hechos, los legisladores de Morena y del PT abandonaron la protesta e intentaron retirar a María Clemente de la Tribuna.

Horas más tarde, la diputada le ofreció disculpas a Santiago Creel y reconoció que su comportamiento “no fue correcto”. Sin embargo, ya había dejado las filas morenistas.

Asimismo, María Clemente García pidió a Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, dejar se lucrar con su imagen y que le solicitó eliminar una fotografía que acababa de compartir con ella.

“Por favor, alguien dígale a la señora Citlalli Hernández que deje de lucrar con mi imagen para beneficio de su Diputada Trans y su partido Morena, yo no tengo nada que ver con ninguno de los 3. Díganle que retire su foto conmigo porque no me siento cómoda”.