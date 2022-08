Rosario Robles es libre: ‘soy inocente y se va a comprobar’

“Soy inocente y eso se va a comprobar” fueron las palabras que Rosario Robles dijo este viernes tras su salida del penal de Santa Martha Acatitla, esto después de un juez cambiara la medida cautelar de prisión preventiva.

La ex jefa de Gobierno interina de la Ciudad de México dijo que con la decisión del magistrado se hizo justicia pues “debí de haber llevado este proceso en libertad”.

Sobre si buscará un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Robles dijo que lo que le interesa por ahora es recuperar el tiempo con su familia.

“¿Qué sigue para mí? Descansar, estar en mi casa, evidentemente cuidar de mi salud y ya vendrán otros tiempos. Quiero disfrutar a mi hija, a mis amigos”, dijo en declaraciones a medios.

Robles se refirió a las muestras de afecto que recibió durante los más de 3 años que pasó internada en el penal de Santa Martha Acatitla.

“Quiero agradecer a tanta gente que nunca me soltó, que me escribió, me mandó mensajes, me mandaba comida, que sin conocerme creyó en mí”, apuntó.

Minutos antes, Mariana Moguel, hija de la exsecretaria, tuvo palabras de elogio para el trabajo de los abogados de su madre.

“Agradecida con la justicia y con su defensa, con el abogado Epigmenio Mendieta”, declaró en entrevista con Milenio.

Juez cambia medida cautelar a Robles

Este viernes, un juez de control cambió la medida de prisión preventiva a medidas cautelares, explicó Mendieta a medios. "

“La medida cautelar es presentación periódica cada 15 días (ante la Fiscalía General de la República) y prohibición para salir del país. Ella puede moverse por todo el país, con la condición que debe presentarse a firmar”, comentó.

La decisión, remarcó Mendieta, no significa que el proceso que se sigue en contra de Robles haya terminado ni que haya sido exonerada.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó minutos después que la defensa de Robles presentó una solicitud de cambio de medidas cautelares para que la exfuncionaria siguiera su proceso en libertad, esto ante problemas de salud la aquejan.

“Esta institución valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al Juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada”, explicó la Fiscalía.

Como parte de las disposiciones para su libertad provisional, Robles deberá entregar su pasaporte a las autoridades.

Robles fue internada en prisión el 13 de agosto de 2019. Fue acusada de “omisión” de informar a su superior jerárquico (el expresidente Peña Nieto) del desvío de 5 mil 73 millones de pesos en Sedesol y Sedatu cuando ella era titular de cada una de las dependencias, en el caso conocido como la ‘Estafa Maestra’.