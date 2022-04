Mario Escobar, padre de Debanhi: ‘Fiscalía de NL se tardó, ¿dónde están los especialistas?’

Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Susana Escobar, criticó este viernes la investigación hecha por la Fiscalía de Nuevo León por la desaparición de su hija.

“Fueron muy tardados por parte de la Fiscalía, no tenían nada, hasta ahora. Lamentablemente llegan en un tiempo muy tardado porque ellos se tardaron y se están tardando mucho en desahogar los videos, se tardaron en hacer investigaciones correctas. Fueron como cuatro, cinco veces al motel Nueva Castilla y no puede ser posible que aparezca en este lado”, apuntó en entrevista para Radio Fórmula.

Puntualizó que la Fiscalía estuvo entre cuatro y cinco veces en el mismo lugar buscando a Debanhi: “No me salgan con que aquí está Debanhi, no me salgas con eso. Esa es mi molesta y quiero justicia, y quiero justicia de todos los involucrados, quiero que se aclare este caso ya”, declaró.

La noche del jueves, la Fiscalía de Nuevo León informó que se encontró el cuerpo de una mujer en una cisterna del hotel, luego de que empleados del lugar informaran sobre el olor. Todavía analiza muestras para saber si se trata de la joven.

El padre de Debanhi Escobar confirmó durante la madrugada de este viernes que sí se trata de ella, pues han visto algunos accesorios y parte de la vestimenta que coincide con lo que vestía cuando desapareció.

En Radio Fórmula, Mario Escobar cuestionó si el cuerpo fue plantado en el lugar. Al ser cuestionado sobre si la Fiscalía local le ha dado más información sobre posibles rasgos de violencia, respondió que no.

“No, no tenemos nada. Y ahí me pregunto yo, ¿la plantaron? ¿La echaron ahí? ¿Por qué no la encontraron, por qué nunca supieron? ¿Dónde están los videos? ¿Dónde está esa gente especializada en la Fiscalía que son expertos en el tema?”, cuestionó.

El señor Escobar también cuestionó que los peritos de la Fiscalía tarden en hacer el análisis de videos, pese a que tienen hasta 40 materiales y gente disponible.

Sobre el caso de Debanhi, la Fiscalía de Nuevo León dijo que será a más tardar el sábado cuando los resultados de exámenes de ADN determinen si el cuerpo localizado en una cisterna coinciden con la joven de 18 años.