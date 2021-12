‘Es incapaz de cometer una injusticia’: AMLO sobre Cuitláhuac García tras detención de Del Río

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió justicia y apego a la verdad durante las investigaciones que se están llevando a cabo por el homicidio de René Tovar Tovar, quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía Cazones de Herrera, Veracruz, y fue asesinado dos días antes de la elección.

El mandatario se refirió a la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado de la República, acusado del homicidio de Rene Tovar y arrestado la tarde de este miércoles.

“Espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto resuelvan con apego a la verdad. Que se esclarezcan los hechos, que se resuelva y haya justicia, eso es lo que pido”, dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre las fuertes críticas que lanzó el senador Ricardo Monreal, quien aseguró que la detención de su colaborador José Manuel del Río Virgen fue arbitraria e ilegal y un acto de autoritarismo del gobierno de Veracruz, el presidente ‘metió las manos al fuego’ por Cuitláhuac García y aseguró que el gobernador tiene toda su confianza.

“A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos. Es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie, le tengo toda la confianza”, dijo el presidente.

“Deben de tener pruebas, sino no se podría acusar a nadie, si esas pruebas no son contundentes y no son válidas, se va a saber y se tienen que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado, en el caso de que no existiera ningún delito”, aseguró.

Acerca de la detención del secretario técnico de la Jucopo del Senado, el presidente @lopezobrador_ se pronunció a favor del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ): "es una persona íntegra; es incapaz de hacer una injusticia en contra de alguien".

José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, fue detenido en Veracruz, acusado del asesinato de René Tovar, quien fuera candidato a la alcaldía de Cazones.

La Fiscalía General del Estado señaló que fueron elementos de la policía ministerial cumplimentaron orden de aprehensión por los hechos ocurridos el pasado 4 de junio.