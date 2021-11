Caso Lozoya: AMLO respalda a Gertz Manero; ‘no va a simular’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, no actuará por consigna en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Gertz es un hombre íntegro, recto, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Además, él es una gente, repito, íntegra y ya mayor; estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad”, dijo en la ‘mañanera’.

Sobre el caso de Emilio Lozoya, @lopezobrador_ aseguró que confía en la @FGRMexico y señaló que "se debe castigar a todos los responsables de recibir sobornos. Fue muy lamentable que en el caso Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México". pic.twitter.com/M2RNfl7j3c — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 4, 2021

En ese sentido, el mandatario señaló que se debe castigar a todos los responsables de recibir sobornos. En tanto, lamentó que en todos los países, a excepción de México, se castigó a funcionarios relacionados con el caso Odebrecht.

Asimismo, añadió que ve con buenos ojos la actuación del poder Judicial en este asunto.

El miércoles, José Artemio Zúñiga, juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, ordenó el encarcelamiento de Lozoya por el caso Odebrecht, medida que será inmediata.

La decisión del juez se tomó a petición de la FGR, que pidió revisar la medida cautelar de libertad condicionada en la que se encontraba el exfuncionario desde julio de 2020, cuando llegó a México extraditado de España.

En su petición, la Fiscalía aseguró que la medida cautelar aceptada en aquel entonces fue para “determinadas circunstancias” que a la fecha no se han cumplido, entre ellas la reparación del daño.

*Con información de David Saúl Vela.