Cronología de una caída: Saúl Huerta, desde su acusación por abuso sexual hasta su detención

Saúl Huerta, diputado federal por el partido Morena, acusado por el presunto delito de abuso sexual contra menores de edad, se entregó a las autoridades la madrugada de este jueves, en un inmueble de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Ahora, tendrá que responder por los cargos que se le imputan.

Sin fuero político, al legislador le tocará responder si es responsable del delito de violación que denunció un menor de 15 años. Luego de ser desaforado la semana pasada, un juez giró una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en los delitos de abuso sexual agravado y violación en agravio de menores de edad. Pero ¿quién es Saúl Huerta?

Aquí la cronología de los hechos:

Antes de llegar a Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona era correligionario del PRI. De acuerdo a su ficha curricular, es licenciado en derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), docente en derecho y cuenta con diplomados en políticas públicas y mercadotecnia política. Huerta Corona fungía como diputado federal morenista por el estado de Puebla.

21 de abril

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvieron al diputado federal con licencia Saúl Huerta, luego de que un menor de 15 años de edad lo acusara de realizarle tocamientos e intentar abusar sexualmente de él.

La captura del legislador se efectuó en un hotel localizado en la colonia Juárez en la alcaldía de Cuauhtémoc, y de inmediato fue puesto a disposición del Ministerio Publico de la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana.

22 de abril

Tras haber sido acusado de abuso sexual a un menor de edad, el diputado federal Saúl Huerta se retiró de la candidatura para reelegirse en el Distrito 11 de Puebla. Negó las acusaciones de violación sexual, y dijo que fue víctima de un intento de extorsión y chantaje.

24 de abril

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó el sábado 24 de abril que recibió una nueva acusación en contra del diputado Saúl Huerta por presunto abuso sexual contra un menor. El adolescente aseguró que la agresión sexual del legislador ocurrió en 2019, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía.

26 de abril

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados aprobó el domingo 26 de abril, por mayoría de votos, separar de su cargo al legislador Saúl Huerta , acusado de abusar sexualmente de un menor de edad.

29 de abril

Saúl Huerta dijo que existían intenciones no solo de afectarlo, sino también a Morena y a ‘la Cuarta Transformación, argumentando que la “mafia del poder me tendió una trampa”, dijo en entrevista con Grupo Fórmula.

“Esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido (Morena) y la Cuarta Transformación. Me sembraron, me crearon toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable”, dijo en entrevista con Grupo Fórmula.

30 de abril

A solicitud de la Fiscalía General de Justicia capitalina, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió el viernes 30 de abril una alerta migratoria a nombre de Benjamín Saúl Huerta Corona. El objetivo es informar sobre los movimientos del diputado federal en territorio aéreo, marítimo o terrestre y evitar posible fuga del legislador poblano.

5 de julio

En sesión privada, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, retirar el fuero al diputado federal poblano de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a menores.

Los cuatro integrantes de esta Sección Instructora -dos de Morena, uno del PRI y uno del PT- coincidieron y aprobaron el dictamen en el que se establece que el legislador ex priista debe ser sometido a la justicia sin la protección constitucional con que cuentan los diputados.

5 de agosto

Familiares de uno de los menores presuntamente abusados por el diputado Saúl Huerta exigieron el jueves 5 de agosto a la Cámara de Diputados que aprueben el desafuero del legislador y así puedan conseguir justicia en el caso.

“No se ha visto nada, no le han quitado el fuero. (Pedimos) que le quiten el fuero, que haya justicia y lo metan a la cárcel”, dijo en conferencia de prensa María Guadalupe Lezama, madre de uno de los menores afectados.

11 de agosto

En sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles retirar el fuero constitucional al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona. Con 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, los legisladores decidieron desaforar al diputado poblano, quien ahora deberá responder ante la justicia.

19 de agosto

Saúl Huerta fue detenido la madrugada de este jueves en calles de la colonia Roma de la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que esta madrugada en la alcaldía Cuauhtémoc, fue aprehendido Benjamín Saúl ‘N’, por su probable participación en el delito de violación equiparada.

Huerta Corona fue ingresado al Reclusorio Oriente, luego de que se entregó a agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.