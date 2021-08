Aeropuerto de Santa Lucía no ha compartido detalles de operaciones aéreas a pilotos: sindicato

El proyecto de un aeropuerto civil e internacional en la base aérea de Santa Lucía genera una serie de dudas a los integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) porque el gobierno no les ha presentado la información ni las especificaciones de las operaciones aéreas en el puerto aéreo que será inaugurado en marzo del 2022.

En entrevista para El Financiero, el secretario general de ASPA, José Gual Ángeles, quien tomó posesión al frente del sindicato hace una semana, refirió que las dudas que tienen los pilotos son causadas por la falta de datos técnicos, relacionadas con las rutas de aterrizaje, despegue, aproximaciones, así como radioayudas.

“Es un aeropuerto (el de Santa Lucía) bastante interesante, con una arquitectura cuidada; los ingenieros militares han hecho un trabajo bastante prudente, pero lo que respecta a la parte aérea no hay opinión, no te la puedo dar, porque no la conocemos”, refirió Gual este miércoles en entrevista.

El nuevo secretario general de ASPA, asociación que representa a capitanes de Aeroméxico y Aeromar, indicó que las dudas que genera el proyecto en la aún base aérea militar han sido comunicadas al gobierno, con quienes pretenden establecer mesas de trabajo para abordar las preocupaciones respecto al espacio aéreo del sistema metropolitano de aeropuertos.

“Nos genera duda, así lo hemos manifestado, pero nadie puede hablar de algo que todavía no conoce. Una cosa es el proyecto y otra cosa es la funcionalidad del mismo, hay que tener en cuenta que nosotros volamos, conocemos espacios aéreos de todo el mundo; allí podemos entrar con nuestro ‘expertise’, estamos tocando la puerta para que se nos considere”, detalló el capitán.

Gual aseguró que los pilotos no conocen las simulaciones realizadas por la empresa francesa NavBlue que, supuestamente, avalan la operación conjunta de los aeropuerto de Santa Lucía, Ciudad de México y Toluca, sistema de aeropuertos que el gobierno pretende poner en funcionamiento y para el que se ha rediseñado el espacio aéreo.

Sin embargo, para el secretario general de ASPA, el proyecto de operación conjunta de los aeropuertos requiere tiempo y planeación, y, de cara a la inauguración de Santa Lucía, podría estar ajustado.

“Para una operación conjunta de la que pretenden echar a andar creo que me genera algunas dudas (el tiempo para aplicarlo), pero, ojo, una cosa es que lo inauguren el 21 de marzo con cierto tipo de operaciones, no con aviación comercial, puede ser que lo inauguren como aeródromo militar, porque faltan las cuestiones importantes en regulación internacional”, indicó.