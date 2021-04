Niño gana amparo a colegio canadiense

Un niño de 7 años ganó un amparo al colegio Maple Bear Canadian School, campus Lomas Verdes, Estado de México, cuyos directivos se negaban a entregar los documentos del menor para inscribirse en otra escuela debido a la afectación económica que la pandemia de COVID-19 causó en su familia.

Al acudir al colegio, los directivos le negaron la devolución de sus documentos alegando el rompimiento unilateral del contrato de prestación de servicios educativos por parte de los padres del niño, a quien sólo se le identifica como X. L. L. Q.

Al ver la problemática, el menor pidió a su padre, un licenciado en Derecho, que hiciera algo como abogado para que pudiera ser inscrito en otro colegio y poder cursar el segundo año de primaria.

Por ello, el padre del niño promovió un amparo a nombre del infante en el que alegó la retención, por parte de las autoridades del colegio, de la documentación que avale los estudios y calificaciones del menor correspondientes al primer grado de primaria.

Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, conoció del caso y, tras analizar la evidencia, el 13 de abril pasado decidió amparar al menor.

Y es que determinó que la retención de los documentos del menor, por el rompimiento del contrato por parte de sus padres, es inconstitucional.

“Debe excluirse desde el plano de legalidad la existencia de una prerrogativa que permita a las instituciones educativas retener cualquier tipo de evaluación o examen una vez solicitadas y la institución educativa tampoco puede retener los documentos por razones de índole contractual (pago de colegiaturas)”, dijo.

Advirtió que el colegio no puede condicionar el acatamiento de sus obligaciones legales, previstas en el artículo 3 de la Constitución, al cumplimiento del contrato que, en su caso, haya celebrado con los padres del menor directo quejoso.

Por ello, concedió el amparo para el efecto de que los directivos del citado colegio pongan a disposición inmediata del menor, por conducto de sus padres, la documentación que avale sus estudios y calificaciones correspondientes al primer grado de primaria cursados.

La sentencia también se hizo en versión de lectura fácil con la finalidad que de que, al ser notificado de que había ganado el amparo, el niño pudiera comprender el alcance de la decisión

En éste formato de la sentencia, de dos cuartillas, el juez Ruiz Jiménez le dijo al menor, a manera de relato, lo que su papá había hecho para defender sus derechos como niño, incluido el de acceso a la educación.

“Cuando estudié todo lo que me contó tu papá, me di cuenta de que tiene razón, porque en la escuela Maple Bear no quieren darle tus calificaciones y papeles de primer grado de primaria, sólo porque el año pasado tu papá tuvo que quedarse en su casa un tiempo y no pudo ir a trabajar como antes”, señaló.

Le explicó que eso no le da permiso a la escuela para no entregarles a sus papás la boleta de calificaciones y otros papeles.

“Por eso decidí que la directora y otras personas que trabajan en la escuela Maple Bear deben entregarle a tus papás tus calificaciones y otros papeles, con los que van a poder inscribirte a segundo de primaria en la escuela que ellos crean es la mejor para ti,”, agregó.

Le detalló que dicha entrega debe concretarse lo más pronto posible, “para que puedas seguir estudiando, aprendiendo y conviviendo con los niños de esa escuela, y así se respete tu derecho a la educación del que te hablé, y cuando seas grande puedas ser lo que quieras”.

Asimismo, agregó estará pendiente de que la directora de la escuela Maple Bear le entregue a sus papás sus documentos que ellos necesitan para poder inscribirlo en otro colegio. “Espero que te encuentres bien, ¡adiós!”, concluyó.