Insiste PRD ante TEPJF en sanción a AMLO por dichos en mañanera del 23 diciembre

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) insiste en que se imponga una sanción al presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, por violación a la ley electoral tras su dicho en su conferencia matutina del 23 de diciembre pasado.

En un recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador, el representante de dicho partido ante el INE, Ángel Clemente Ávila Romero, pidió se vuelva a revisar el caso y se imponga la sanción correspondiente.

El 9 de abril pasado la Sala Regional Especializada del TEPJF determinó no aplicar ninguna sanción a López Obrador, esto pese a que los magistrados estimaron que sí hubo propaganda gubernamental en aquella conferencia.

Estimaron que con ello se vulneró el principio de imparcialidad, e incurrió en el uso indebido de recursos públicos.

La magistrada Gabriela Villafuerte dijo en la audiencia de la Sala Regional del TEPJF que, a pregunta expresa, el mandatario “se pronunció en contra de conservadores que quieren que su proyecto no tenga mayoría en el Congreso”.

Recordó que para entonces ya estaba en marcha el Proceso Electoral Federal 2021, por lo que algunas expresiones de López Obrador tuvieron alusiones de carácter electoral.

“(En sus dichos) se asume como la fuerza mayoritaria y revela su carácter de militante y hace crítica… hace una defensa de la causa, pide que continúe, a mí me parece que esa es una sugerencia, un posicionamiento electoral”, dijo la magistrada.

No obstante, el órgano electoral estimó que la manifestación del presidente no implica sanción alguna, toda vez que no incurrió en una ilegalidad de tipo electoral.

El recurso legal del PRD contra esta determinación quedó registrado en el expediente SUP-REP-111/2021 y se asignó a la ponencia del magistrado presidente del TEPJF José Luis Vargas Valdez, por lo que se prevé que se ratifique el criterio de la Sala Regional y se deseche la impugnación del PRD.