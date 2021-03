¿Qué motivos tiene AMLO para ser optimista con el crecimiento económico?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que la actividad productiva se comienza a reponer en el país y dio sus motivos para ser optimista.

En la presentación de su informe trimestral, el mandatario dijo que esto se logró sin haber recurrido a nuevo endeudamiento, aumento de impuestos ni gasolinazos; sólo con los ahorros del combate a la corrupción, eficiencia administrativa, trabajo y austeridad republicana.

Agregó que el pronóstico de crecimiento para este año ha ido subiendo y “ahora hasta los más precavidos prevén que será demás el 5 por ciento”.

Estimó que a mediados de este año, la economía se habrá recuperado a niveles previos a la pandemia y “los sectores más afectados como el turismo el comercio los restaurantes y otros servicios volverán a florecer”.

Indicó que así también lo indican los resultados como el empleo “del millón 117 mil 584 empleos formales que perdimos ya hemos recuperado 538 mil 13”.

Dijo también que se ha logrado gracias al apoyo de los migrantes, que en 2020 enviaron a sus familiares 40 mil 600 millones de dólares, una cifra récord. “Hemos hecho un estimación que van a aumentar las remesas en 13 por ciento en relación con el mismo periodo del año pasado”.

Aseguró que además ha incidido “en este horizonte esperanzador” el destinar más presupuesto a programas de bienestar.

Mencionó también que las tiendas de autoservicio han aumentado sus ventas. “La gente no ha dejado de contar con ingresos para alimentos y bienes básicos, no tenemos crisis de bienestar social y no hay saqueos, ni un repunte por hambre, desesperación o desamparo”.