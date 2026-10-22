(VIDEO) Terremoto de magnitud 7 sacude la región del Tíbet en China; hay 16 muertos y 32 heridos

Equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en Nagqu, China, tras el derrumbe de 339 viviendas por el terremoto.

Un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet chino este jueves, matando al menos a 16 personas, hiriendo a otras 32 y derrumbando cientos de viviendas en la ciudad regional norteña de Nagqu, informaron medios oficiales.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo ocurrió a las 10:33 de la noche hora local, con epicentro a 191 kilómetros al este-noreste de Nagqu, en una zona de gran altitud y escasamente poblada del norte del Tíbet, y a una profundidad de 18 kilómetros.

Desde entonces se han registrado al menos seis réplicas con magnitudes entre 5.2 y 4.3.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, la Administración sismológica de China activó el Nivel II de respuesta nacional de emergencia para desastres sísmicos.

El Nivel II representa un tipo de alerta y asistencia inicial de gravedad dentro de una escala de cuatro niveles, siendo la IV la más baja y la I la más alta.

Terremoto en China deja 339 viviendas derrumbadas

El sismo se sintió con fuerza en pueblos y aldeas fronterizas del condado de Zadoi, en la prefectura autónoma tibetana de Yushu, provincia de Qinghai, que limita con el condado de Baqing.

Las tareas de búsqueda y rescate continuaban tras el derrumbe de al menos 339 viviendas, dijo la oficina de medios de Nagqu, citando a funcionarios del gobierno municipal. Once de los heridos estaban en estado grave, mientras que los otros 21 sufrieron heridas leves, dijo la oficina de medios.

Equipos de rescate de la policía y los departamentos de bomberos estaban construyendo tiendas de campaña para alojar a las personas desplazadas por el terremoto.

Fue el mayor terremoto en la región en los últimos cinco años, reportó la televisora nacional china CCTV.

El último terremoto de esta magnitud, un 7.1, se produjo el 23 de enero de 2024 en la región china de Xinjiang (noroeste), donde no se reportaron víctimas ni daños de gran calibre.

Con información de Associated Press y EFE.