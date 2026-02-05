Nuevo Brunswick, provincia de Canadá, ‘castiga’ a Musk: Veta a X por ‘erosionar la confianza’ y valores

Nuevo Brunswick, una provincia de la costa este de Canadá con unas 900 mil personas, ya no utilizará la plataforma de redes sociales X del multimillonario Elon Musk para las comunicaciones gubernamentales rutinarias, anunció su líder este jueves 5 de febrero.

En una publicación en X y Facebook, la primera ministra Susan Holt citó la “historia reciente” de la plataforma, “incluidos informes de contenido dañino y salvaguardas inadecuadas”, y dijo que han “erosionado la confianza de que puede usarse de una manera que se alinee con nuestros valores y obligaciones con los habitantes de Nuevo Brunswick”.

La medida llega después de que agencias gubernamentales de todo el mundo lanzaran investigaciones sobre X y su empresa matriz xAI, por la forma en que su chatbot de inteligencia artificial Grok se utilizó para generar y compartir imágenes sexualizadas de personas sin su consentimiento.

“Dadas estas serias preocupaciones, nuestro gobierno ya no utilizará X para comunicaciones de rutina”, dijo Holt. Alentó a la gente a seguirla en Bluesky, así como en Facebook e Instagram de Meta Platforms.

El martes, las fuerzas de seguridad francesas allanaron las oficinas de X en París como parte de una investigación criminal. El día anterior, Bloomberg News informó que SpaceX, la empresa de cohetes y satélites de Musk, se fusionaría con xAI en un acuerdo que valora la entidad combinada en 1.25 billones de dólares.

España dice que usar X es ‘alimentar el odio de Musk’

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó este jueves que quien hoy use la red social X está “alimentando el odio de Elon Musk y de Donald Trump” y defendió una regulación “exhaustiva” de las plataformas tecnológicas estadounidenses.

“Nosotros no somos vasallos ni de Elon Musk ni de Trump, y vengo defendiendo la regulación exhaustiva de las grandes tecnológicas norteamericanas”, dijo Díaz a la prensa durante una visita a Estados Unidos, tras reunirse hoy con la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, en la sede del organismo en Nueva York.

Díaz agregó que “no es justo que los empresarios españoles compitan en términos de cumplimiento de derechos laborales mientras existe una élite ultrarrica, amiga de Trump, que en nuestro país no paga impuestos”.

Con información de EFE