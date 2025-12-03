Microplásticos por todos lados: Advierten que la contaminación por plásticos incremente 58%

De acuerdo con un estudio, no hay intenciones de empresas por reducir la producción de plástico.

A pesar de la clara evidencia de que el plástico está obstruyendo océanos y playas y descomponiéndose en microplásticos que ingresan a nuestros cuerpos, los humanos continúan produciendo el material a un ritmo acelerado.

El resultado: la contaminación plástica global alcanzará los 280 millones de toneladas métricas por año para 2040, o el equivalente a un camión de basura cada segundo.

Esa es una de las alarmantes estadísticas de "Rompiendo la Ola de Plástico 2025″, un informe de Pew Charitable Trusts e ICF International. Ofrece una evaluación exhaustiva de la contaminación por plástico y su efecto en la salud humana y el medio ambiente.

En agosto, las negociaciones para forjar un tratado internacional que frenara la contaminación por plástico fracasaron, ya que los países que producen la mayor parte del material bloquearon las propuestas para limitar la cantidad de plástico nuevo creado. Mientras tanto, las tasas de reciclaje se han mantenido bajas.

El nuevo informe es un poco híbrido. Recopila datos de investigaciones recientes y los ejecuta mediante un modelo para predecir los resultados en diferentes escenarios de políticas. Winnie Lau, directora del proyecto de Pew para la Prevención de Plásticos en los Océanos y una de las autoras, afirmó que el equipo “quería integrar todo en un análisis integrado para analizar los impactos en todos los ámbitos”.

Pew publicó un informe similar en 2020, pero limitó su alcance a la contaminación causada por plásticos de consumo, como los envases, que terminan en los sistemas de gestión de residuos sólidos. Este informe va mucho más allá e incluye plásticos “ocultos”, como los utilizados en los sectores de la construcción, la agricultura y el transporte.

Si el mundo continúa con la trayectoria actual, el panorama para 2040 es sombrío, advierte el informe. Se prevé que la producción mundial de plástico nuevo aumente un 52 por ciento, el doble que los sistemas de gestión de residuos. Se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el plástico aumenten un 58 por ciento, hasta alcanzar 4.2 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente al año, lo que, si la producción de plástico fuera un país, sería el tercer mayor emisor actual. La raíz del problema reside en que los plásticos se derivan principalmente de combustibles fósiles.

Existen unas 16 mil sustancias químicas diferentes en los plásticos, y los científicos han identificado más de una cuarta parte de ellas como posiblemente perjudiciales para la salud humana. En los cinco años transcurridos desde el último informe de Pew, una oleada de investigaciones ha intentado comprender, en particular, cómo una clase de sustancias químicas conocidas como disruptores endocrinos, ampliamente utilizadas en maquillaje y utensilios de cocina, puede afectar la función digestiva, reproductiva y cognitiva.

Pew también modeló los impactos globales en la salud asociados con la fabricación y eliminación de plástico (excluyendo microplásticos) y la contaminación relacionada. Los autores estiman que la población mundial perderá un total de 5.6 millones de años de vida saludable en este año y 9.8 millones de años en 2040. La producción primaria de plástico representa la mayor parte de esta pérdida, debido a su relación con el cáncer y las enfermedades respiratorias.

La producción de plástico en el mundo influirá en problemas de salud más graves en el futuro. (Bloomberg)

Los países y las comunidades ya cuentan con herramientas para reducir drásticamente la fabricación y el uso de plásticos. Podrían exigir un mejor diseño de productos y envases e invertir en infraestructura para fomentar la reutilización. (Piense en cómo los lecheros repartían botellas de leche y se llevaban las usadas para limpiarlas y rellenarlas).

En el escenario ideal de Pew, se eliminarían los subsidios a la producción de plástico y se ampliaría considerablemente la recolección de residuos. Si esto sucediera, se podría recolectar casi el 100 por ciento de los envases de consumo y las tasas de reciclaje podrían duplicarse, escriben los autores.

Pero incluso en condiciones ideales, admiten, los microplásticos serían mucho más difíciles de controlar. Las principales fuentes de microplásticos son el polvo de neumáticos de vehículos, la pintura y los productos agrícolas, como los fertilizantes que se venden en cápsulas de plástico que se disuelven en la tierra y las láminas de plástico que se utilizan como mantillo. Existen pocos sustitutos sencillos para estos materiales.

Entre las recomendaciones de Pew se encuentran la reducción de la producción general de plástico, el uso de productos químicos más seguros y la adopción de medidas específicas para reducir la liberación de microplásticos. Un grupo antiplásticos acogió con satisfacción el informe. “Necesitamos leyes que exijan menos productos químicos tóxicos en el plástico y una menor producción de plástico, y aplaudimos a Pew por priorizar estas medidas”, declaró Judith Enck, presidenta de Beyond Plastics y exadministradora regional de la Agencia de Protección Ambiental.

Sin embargo, Enck dijo que los autores fueron demasiado optimistas al proyectar que el reciclaje de plástico crecería sustancialmente con diferentes políticas implementadas.

“Hay una buena razón por la que la tasa de reciclaje de plásticos nunca ha alcanzado los dos dígitos”, afirmó. “Es porque su complejidad química y polimérica hace que el reciclaje a gran escala sea técnica y económicamente inviable. Estamos perdiendo tiempo valioso al depender de un sistema que no ha funcionado durante décadas”.