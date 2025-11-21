Sin salida de Perú: Juez ordena captura internacional contra Bestssy Chávez asilada en embajada de México

Un juez supremo de Perú ordenó la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, mientras es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el izquierdista expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien señaló que el peligro de fuga de Chávez en el proceso es “palpable”, por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales, según informaron medios locales.

En la víspera, antes de conocerse esta resolución judicial, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que su país vaya a irrumpir en la embajada de México en Lima para una eventual detención de Chávez, como hizo Ecuador con el exvicepresidente correísta Jorge Glas, porque -según dijo- es respetuoso del derecho internacional.

¿Cuál es el cargo que le imputan a Betssy Chávez?

Chávez está acusada de coautora del delito de rebelión por su participación el 7 de diciembre de 2022 cuando el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) dispuso la disolución del Congreso, lo que finalmente derivó en su destitución.

Perú rompió relaciones con México tras el asilo concedido a Chávez e informó a inicios de esta semana que había resuelto “demorar” la decisión de concederle un salvoconducto para que abandone el país hacia México hasta que consulte con países miembros de la OEA sobre una convención de asilo.

Perú sostiene que en el caso de Chávez la Convención de Caracas se ha usado de forma “indebida” porque la exprimera ministra está acusada de un delito común y no es víctima de una persecución política.

Días después de que México le otorgó el asilo a Chávez el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, en rechazo a lo que legisladores calificaron como una “reiterada injerencia” en los asuntos internos del país sudamericano.

México objetó la decisión de los congresistas peruanos y dijo en un comunicado, difundido por la Cancillería, que la medida estaba motivada por “planteamientos falsos”.