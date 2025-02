Apple tiene un problema con dictado en iPhone: Sugiere la palabra ‘Trump’ al pronunciar ‘racista’

Apple está solucionando un error en la función de dictado de algunos iPhones que sugiere brevemente la palabra “Trump” cuando se pronuncia una palabra con una consonante R, incluyendo “racista”.

La compañía respondió a la controversia después de que algunos propietarios de iPhones publicaron videos en redes sociales esta semana para detallar el fallo.

Cuando los usuarios activaban la función de dictado y decían la palabra “racista”, la palabra “Trump” aparecía en la ventana de texto antes de ser rápidamente reemplazada por la palabra correcta, según varios videos publicados en línea.

“Estamos al tanto de un problema con el modelo de reconocimiento de voz que da función a Dictado y estamos implementando una solución”, dijo Apple en un comunicado enviado a The Associated Press.

La compañía indicó que los modelos de reconocimiento de voz que alimentan la función de voz a texto podrían mostrar palabras con cierta superposición fonética.

También mencionó que otras palabras que contienen una consonante “r” también estaban activando erróneamente lo mismo. The Associated Press no pudo replicar el problema el miércoles, un día después de que surgió.

Esta semana, la compañía tecnológica anunció un plan para invertir más de 500 mil millones de dólares y contratar a 20 mil personas en Estados Unidos durante los próximos cuatro años, así como construir una nueva fábrica en Texas, en medio de las amenazas de Trump de imponer aranceles a las importaciones.

Por separado, los accionistas de Apple rechazaron un intento de presionar a la compañía para apegarse a las políticas de Trump de eliminar programas corporativos diseñados para diversificar su fuerza laboral.

Apple rechaza propuesta para eliminar programas de diversidad

La propuesta redactada por el Centro Nacional para la Investigación de Políticas Públicas (NCPPR) —un grupo de expertos conservador— instó a Apple a seguir el ejemplo de varias empresas de alto perfil que se han retirado de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión que actualmente están en la mira del presidente Donald Trump.

Después de una breve presentación sobre la propuesta, Apple anunció que los accionistas la habían rechazado sin revelar el recuento de votos. Los resultados preliminares se detallarán en un documento regulatorio más tarde el martes.

El mes pasado, el mismo grupo presentó una propuesta similar durante la reunión anual de Costco, pero fue abrumadoramente rechazada. Se espera un resultado similar durante la reunión anual de Apple a pesar de las objeciones de los críticos.

Al igual que Costco, Apple ha defendido los esfuerzos de diversidad e inclusión que, según su gerencia, tienen coherencia comercial.

La propuesta del Centro Nacional ha atacado los compromisos de diversidad de Apple y afirma que los programas exponen a la empresa de Cupertino, California, a una avalancha de posibles demandas por supuesta discriminación.

El grupo estimó que alrededor de 50 mil empleados de Apple podrían presentar casos contra la empresa sin detallar cómo llegó a esa cifra.

“Es evidente que la diversidad, equidad e inclusión (DEI) plantea riesgos legales, de reputación y financieros para las empresas, y por lo tanto riesgos financieros para sus accionistas, y por lo tanto más riesgos para las empresas por no cumplir con sus deberes fiduciarios”, dice el NCPPR en su propuesta.