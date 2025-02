Políticas contra migrantes de Trump ‘pegan’ en la frontera México-EU: ‘Quisiera estar con mis hijos’

El impacto de las políticas migratorias del presidente Donald Trump ‘cruzó’ la frontera, y ahora es en México donde miles de personas sufren problemas financieros, de escasez y falta de apoyo de organizaciones tras el recorte de presupuesto del gobierno del presidente Donald Trump.

Luego de que el mandatario estadounidense suspendió por tres meses toda ayuda humanitaria, incluida la dirigida a la crisis migrante en la frontera con México, la situación se tornó más complicada para miles de personas de un día a otro, afectando incluso el comercio local en las ciudades mexicanas fronterizas.

Con ello, las oportunidades laborales para las personas migrantes se han reducido y los servicios solo están pensados para ser temporales, mientras que los refugios ahora dependen del apoyo local.

Refugios migrantes cerca de la frontera con Estados Unidos. (Bloomberg)

¿Por qué Donald Trump quitó la ayuda humanitaria hacia los migrantes?

Trump, como parte de sus políticas para contener la migración irregular, así como para recaudar dinero que Estados Unidos “despilfarra”, según él, ordenó una serie de medidas para “despojar” a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) —el mayor proveedor de asistencia exterior— de la mayoría de sus proyectos.

Si bien se espera que la ayuda humanitaria se reduzca durante tres meses, parece que la negativa de presupuesto podría extenderse, ya que algunos activistas consideran que las personas cercanas a la administración Trump, incluido el multimillonario Elon Musk, se han burlado de los esfuerzos de los programas de ayuda.

Cabe destacar que el papel de Elon Musk como titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) cobra mayor relevancia, ya que desde el inicio de la administración de Donald Trump ha interferido en la reducción de presupuesto y personal para agencias de Gobierno de todo tipo en Estados Unidos.

En publicaciones a través de su cuenta de X, Elon Musk ha anunciado la eliminación de apoyos a minorías LGBT+ en otros países, y respaldando que Estados Unidos no debería brindar dinero a estas causas.

Además, anunció la desaparición de agencias completas durante las próximas semanas con el objetivo de recortar el gasto del gobierno.

“Creo que necesitamos eliminar agencias enteras en lugar de dejar muchas de ellas”, comentó Musk durante una videollamada en la Cumbre de Gobiernos Mundiales en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. “Si no eliminamos las raíces de la maleza, entonces es fácil que la maleza vuelva a crecer”, dijo.

En ese sentido, hay poco optimismo de que las ayudas humanitarias de Estados Unidos a las personas migrantes vuelvan a los niveles previos a la segunda administración de Donald Trump.

En respuesta a una solicitud de Bloomberg News, un portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo que trabaja con 140 refugios en el país que ayudan a las personas a obtener acceso a opciones de protección humanitaria dentro de México, y que “continúa evaluando el impacto de la pausa en la financiación”. Un portavoz de Unicef en México dijo que Estados Unidos “ha sido a lo largo de nuestra historia un donante importante” y que la organización esperaba que la financiación se reanudara lo antes posible.

Algunos refugios han perdido el apoyo humanitario, por lo que la atención a niños se ha reducido. (Bloomberg)

Las historias detrás de la crisis migrante en la frontera México-EU

Francisco González Palacios, un pastor de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cuenta con un refugio para migrantes, sufrió de un día para otro los estragos de la falta de apoyo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ayudó a pagar los dormitorios y los baños, dejó de dar ayuda, lo que rápidamente implicó que los maestros dejaran de operar en su refugio.

En cuestión de horas, dejó de contar con el apoyo de un médico y el fondo para la infancia con el que contaba.

La dependencia de la ONU era tan grande, que incluso se quedó sin pasta de dientes, repelente para insectos y desodorante, por lo que ahora depende de sí mismo y de los apoyos que pueda conseguir de su comunidad.

“Somos gente de fe. Estamos haciendo la labor muy independiente de si nos ayudan... Seguiremos haciendo nuestro trabajo, porque al final es de corazón. Pero si compráramos todo esto, y además pagáramos por la comida, ya no se va a poder”, dijo González, quien en uno de sus esfuerzos convirtió su propio dormitorio en una cocina para las personas migrantes que necesitan ayuda.

El pastor apunta que en la red de una docena de albergues religiosos que preside en Ciudad Juárez viven cerca de 400 migrantes, y si tuvieran que pagar 90 pesos de su bolsillo para alojar a cada migrante, los costos ascenderían a más de un millón de pesos al mes.

el pastor Francisco González recibía apoyo de la ONU para su refugio. (Bloomberg)

Otra historia es la de Lesdy Marín, una mujer venezolana que lleva meses intentando pasar a Estados Unidos junto con su hija; sin embargo, no ha podido ni siquiera establecerse en Ciudad Juárez, y ha sido regresada al sureste de México en dos ocasiones.

Paga cerca de 180 pesos al día para poder dormir en un hotel, y aunque ha soñado con que llega finalmente a Estados Unidos, cuando Donald Trump tomó la Presidencia de Estados Unidos se le revocó la opción de solicitar un asilo en el país.

Lesdy Marín está ‘atrapada’ en México, ya que no puede volver a Colombia, donde está su expareja que la violentó, y tampoco puede ir con su madre a Venezuela, ya que tendría que confrontar a cobradores de deudas.

Lesdy Marín, migrante venezolana. (Bloomberg)

Otro caso es el de María, una mujer de Oaxaca que también vive ‘atrapada’ en Ciudad Juárez, ya que considera que ahora es mucho más difícil ir a vivir con sus hijos, también migrantes, a Nueva York, y también se niega a volver a su entidad natal debido a que su esposo fue asesinado por no pagar cuando le intentaron extorsionar.

“Quisiera estar con mis hijos”, dijo María a Bloomberg, luego de admitir que ella también ha recibido amenazas de muerte y que ni siquiera pudo regresar al funeral de su padre.

María, originaria de Oaxaca. (Bloomberg)

¿Cómo operan los refugios y las organizaciones de ayuda humanitaria para migrantes en México?

Durante sus primeras semanas sin ayuda del Gobierno de Donald Trump, las principales agencias en la frontera ya sufren de falta de dinero y recursos para apoyar a migrantes.

Kids in Need of Defense cerró sus programas en la frontera norte de México en enero. Asylum Access publicó un aviso en el que informaba de que sus fondos se habían visto afectados, lo que limitaba su capacidad de contratación en México.

La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, conocida como OIM, declinó hacer comentarios.

La dotación de personal es limitada en las oficinas de refugiados al norte de México. Refugees International estimó que 270 mil personas habían estado esperando en México para obtener una cita en la aplicación CBP One, otro programa limitado por la administración de Donald Trump, aunque el Gobierno de México dice que la población afectada es una fracción de esa cantidad.

“La mayoría de ellos quieren ser repatriados a los países, en cuyo caso facilitamos el transporte para que puedan llegar, principalmente a Centroamérica”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en enero pasado.

En la Casa del Migrante, uno de los albergues más grandes de la ciudad, mexicanos deportados que pasaron décadas viviendo en Estados Unidos han aparecido en las últimas dos semanas junto a extranjeros que están analizando sus opciones. En la entrada, hay cruces decoradas con las etiquetas de equipaje del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y las pulseras de plástico que llevaban los deportados de años atrás, colgadas junto a docenas de rosarios que trajeron de la detención.

La casa del Migrante, en el norte de México. (Bloomberg)

¿Qué hace el Gobierno de Claudia Sheinbaum para apoyar a migrantes?

El Gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que con Donald Trump no han incrementado las deportaciones, e incluso en enero se reportaron 2 mil 200, menos de lo esperado tras el inicio de la administración de Trump.

La respuesta de Sheinbaum ante la ‘ola de deportaciones’ se centra en los programas sociales, uno de ellos la Pensión del Bienestar, a la que son beneficiarios los adultos mayores, y otro la Tarjeta Paisano, que cuenta con apoyos de 2 mil pesos para que las personas deportadas puedan volver a su estado de origen.

Además, para evitar que incrementen las medidas en contra de los migrantes y se apliquen los aranceles del 25 por ciento que durante meses ha prometido Trump, se desplegó a 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera, donde actualmente ya investigan la creación de túneles clandestinos para traficar drogas o pasar migrantes a Estados Unidos.

La Guardia Nacional comenzó su despliegue en el norte de México. (Bloomberg)

Sheinbaum ha dejado claro que recibirán a los mexicanos con el programa México Te Abraza; sin embargo, no ha explicado qué pasará con las miles de personas migrantes que llevan meses esperando cruzar a Estados Unidos, o con quienes son expulsados a través de la frontera.

La única respuesta que actualmente no existe es la creación de una serie de 10 refugios nuevos, comenzando con uno en Ciudad Juárez, con la finalidad de “dignificar” la llegada de los mexicanos deportados.

Con información de Bloomberg y The Associated Press.