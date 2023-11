PERFIL: Mohamed Saadat, el embajador de Palestina en México que exige frenar el genocidio en Gaza

El embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat, ofrecerá este sábado 11 de noviembre una conferencia magistral para exigir un alto al genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza a manos del ejército de Israel, cuya ofensiva ha causado la muerte de más de 11 mil civiles, de acuerdo con datos oficiales.

Saadat, quien recientemente dijo que los ataques de Hamás fueron una “reacción a décadas de terrorismo de parte de Israel”, se ha pronunciado en contra del apartheid en el que viven miles de palestinos regidos por el régimen israelí en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén del Este.

El diplomático ha señalado que en estos sitios, los palestinos carecen de derechos para votar, de transitar libremente e incluso para acceder a servicios básicos como el agua potable. Además, acusó que los gobiernos de occidente no cuentan ese lado de la historia.

“Israel no deja nada, bombardea hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas, no deja nada. Ahora la situación está sumamente difícil, tenemos ahora más de un millón 400 mil desplazados de sus casas, no tienen a dónde irse, no hay un lugar seguro en la Franja de Gaza; si salen, los atacan en el camino. Gaza está bajo un asedio total, no hay agua, no hay combustible, esta situación va a ser muy complicada en el ámbito sanitario.”, dijo Saadar en entrevista para el Canal 6.

Mohamed Saadat condenó las medidas que el gobierno de Israel ha tomado con el pueblo palestino. (Cuartoscuro/Galo Cañas)

¿Quién es el embajador Mohamed Saadat?

El embajador del Estado Palestino en México, Mohamed Saadat, encabeza la Representación Palestina en la CDMX que, además de incluir servicios consulares, de visa y pasaporte, también mantiene buenas relaciones bilaterales con nuestro país.

Antes de su llegada a México, Saadar concluyó en 2015 su periodo como embajador de Palestina en Nicaragua tras dar por terminada su misión diplomática en el país sudamericano. Sin embargo, se desconocen más datos del diplomático debido a que no cuenta con redes sociales o un sitio web.

Cabe recordar que en 2020, Sadaat declaró para medio Al manar en español que aún espera el reconocimiento de México al Estado de Palestina, debido a que se trata de un “gobierno amigo”.

El diplomático apuntó que se trata de “una causa de carácter mundial, de justicia, de paz”, pero hasta la fecha Panamá y México son los únicos países en América Latina que no han reconocido a Palestina como nación.

Anuncian reunión de solidaridad mexicana con Palestina

El colectivo Coordinadora 19 de Diciembre y otras organizaciones de derechos humanos convocaron para este sábado 11 de noviembre el ‘Primer Encuentro de solidaridad con el Pueblo Palestino’ que contará con la participación del embajador palestino Mohamed Saadat.

Dicho encuentro se llevará a cabo en el Auditorio Ernesto Velasco Torres en la colonia Tabacalera, donde se espera que los participantes discutan acciones futuras para detener “el genocidio contra el pueblo palestino” en lo que, aseguran, es claramente una violación del Estado de Israel a los derechos humanos establecidos en convenciones y en el derecho internacional.

Primer encuentro de solidaridad con el Pueblo Palestino

🇯🇴🇲🇽

Sábado 11 nov

10:30 Conferencia magistral del embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat

12:00 pm Encuentro de construcción del plan de acción para exigir ALTO al genocidio.

Registro https://t.co/9qgKwKdans pic.twitter.com/z6RQxGJnDL — Coordinadora1DMX (@Coordinadora1DM) November 8, 2023

“(Israel) hoy pretende reducir Gaza a cenizas y escombros. Cada día se suman evidencias de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el ejército de ocupación del Estado de Israel.”, acusan en un comunicado publicado esta semana.

En su mensaje, también condenaron la postura de “silencio” del gobierno mexicano ante las atrocidades cometidas contra el pueblo palestino.

Señalaron que México debe “colocarse en el lado correcto de la historia” y sumarse a la condena de otros países hermanos latinoamericanos como Bolivia, Colombia, Chile y Brasil, quienes han tomado acciones para reafirmar su rechazo a los ataques de Israel en Gaza: “México debe romper relaciones con Israel”, señalaron en la publicación.