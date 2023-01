Ucrania asegura que la ciudad clave de Soledar resiste ante los ataques de Rusia

El destino de una destrozada localidad minera en el este de Ucrania estaba en juego el miércoles, mientras fuerzas ucranianas resistían una feroz ofensiva en lo que se ha convertido en un sangriento foco de atención tras casi 11 meses de guerra.

Aunque es improbable que suponga un punto de inflexión en la guerra, la caída de Soledar ante fuerzas del Kremlin tras meses de defensa ucraniana sería un hito en el campo de batalla y ofrecería a las tropas rusas una base estratégica para sus esfuerzos de rodear la ciudad cercana de Bajmut.

Las afirmaciones rusas de que ha conquistado Soledar son “inciertas”, dijo el miércoles el vocero del Grupo Oriental de Fuerzas de Ucrania, Serhiy Cherevaty, según el medio ucraniano de noticias Suspilne.

Cherevaty no dio más detalles y sólo indicó que el Estado Mayor daría más información más adelante.

En su reporte del miércoles por la mañana, el Estado Mayor sólo incluía Soledar entre las ciudades y pueblos que seguían recibiendo proyectiles de fuerzas rusas.

Yevgeny Prigozhin, director del Grupo Wagner -un contratista militar privado ruso- afirmó el martes por la noche en mensajes de voz compartidos en medios sociales rusos que sus fuerzas habían tomado Soledar, aunque dijo que aún había combates en el centro de la ciudad.

The Associated Press no pudo verificar esta información.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que las fuerzas rusas tenían “dinámicas positivas en avance” en Soledar, pero no llegó a anunciar su captura cuando le preguntaron por las afirmaciones de que había quedado bajo control ruso.

“No nos apresuremos y esperemos a declaraciones oficiales”, dijo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo esta semana que “todo está completamente destruido” en la zona debido al constante fuego de proyectiles y las semanas de combate casa por casa.

“Toda la tierra cerca de Soledar está cubierta con los cadáveres de los ocupantes y cicatrices de los ataques”, dijo el mandatario. “Es la imagen de la locura”.

La invasión de Rusia a Ucrania está por cumplir 11 meses. (AP)

¿Dónde está Soledar y por qué su posición es clave para las fuerzas rusas?

Soledar, conocida por sus minas y procesamiento de sal, se encuentra en la región de Donetsk y tiene poco valor por sí misma. Pero está en una posición estratégica 10 kilómetros al norte de Bajmut, que las fuerzas rusas tratan de rodear.

Tomar Bajmut interrumpiría las rutas de suministro ucranianas y abriría una vía para que las fuerzas rusas avanzaran hacia Kramatorsk y Sloviansk, dos bastiones ucranianos clave en Donetsk.

La caída de Soledar haría “mucho más precario para Ucrania retener Bakhmut”, dijo el miércoles Michael Kofman, director de Estudios de Rusia en la organización de investigación sin fines de lucro CAN en Arlington, Virginia.

Sin embargo, la costosa guerra de desgaste, en la que se espera haya fuertes bajas, haría la victoria rusa tan cara como una derrota.

“No creo que el resultado en Bajmut sea muy significativo en comparación con lo que le cueste a Rusia alcanzarlo”, dijo Kofman en un tuit.

El Grupo Wagner, que según medios ahora incluye un gran contingente de convictos reclutados en prisiones rusas, ha liderado el ataque a Soledar a Bajmut.

Agencias occidentales de espionaje estiman que la compañía supone en torno a un cuarto de los combatientes rusos en Ucrania.

Una victoria en Soledar y Bajmut ayudaría a Prigozhin, que ha criticado abiertamente a los mandos militares rusos, a ganar influencia en el Kremlin.

Intensifican ataques en Donetsk

Rusia se anexionó de forma ilegal Donetsk y otras tres provincias ucranianas en septiembre, pero sus tropas han tenido problemas para avanzar. Después de que las fuerzas ucranianas retomaran la ciudad sureña de Jersón en noviembre, la batalla en torno a Bajmut se recrudeció.

El Institute for the Study of War señaló que las fuerzas rusas enfrentaban una “residencia ucraniana ordenada” en torno a Bajmut.

“La realidad del control del terreno cuadra a cuadra en Soledar se ve complicada por la naturaleza dinámica del combate urbano (...) y las fuerzas rusas han tenido problemas en gran parte para hacer avances tácticos significativos en la zona de Soledar desde hace meses”, indicó el centro de estudios.

Un aspecto excepcional de la batalla cerca de Bajmut es que parte de los combates se han producido en torno a accesos a túneles de minas de sal en desuso, que recorren unos 200 kilómetros, según reportes occidentales de inteligencia.

Varias ciudades en el frente en las provincias orientales ucranianas de Donetsk y Lugansk han registrado intensos combates en los últimos meses.

Las dos provincias forman el Donbás, una amplia región industrial que hace frontera con Rusia que Putin identificó como un objetivo desde el inicio de la guerra, y donde separatistas con apoyo ruso combaten a fuerzas del gobierno ucraniano desde 2014.

Una dura ofensiva oriental rusa capturó casi todo Lugansk durante el verano. Donetsk escapó al mismo destino, de modo que el ejército ruso aumentó sus efectivos y recursos en torno a Bajmut.