Philip Dybvig, Premio Nobel de Economía 2022, es investigado por acoso sexual

Philip Dybvig, conocido por recibir el Premio Nobel de Economía 2022, enfrenta una investigación de la Universidad de Washington en St. Louis sobre acusaciones de acoso sexual por parte de una exestudiante.

Dybvig, quien ha sido profesor de banca y finanzas en la universidad desde 1990 y ganó el premio de economía de este año por su investigación sobre los pánicos bancarios, fue cuestionado por la oficina del Título IX de la universidad en las últimas semanas, dijo a Bloomberg News su abogado, Andrew Miltenberg.

La oficina, que maneja las denuncias de acoso sexual en el campus, también se ha comunicado con al menos tres exalumnas para entrevistarlos sobre denuncias similares desde octubre, según correos electrónicos revisados por Bloomberg. Están entre un grupo de siete exestudiantes con los que habló Bloomberg que alegan que Dybvig les acosó sexualmente. Sus quejas van desde mensajes coquetos hasta besos y tocamientos no deseados, acusaciones que abarcan al menos una década, algunas de las cuales ocurrieron tan recientemente como este año.

La mayoría de las mujeres hablaron bajo condición de anonimato porque aún trabajan en el mundo académico o dependen de visas patrocinadas por empleadores para vivir en Estados Unidos. Todos los relatos fueron corroborados por capturas de pantalla de mensajes con amigos en el momento de los presuntos incidentes, entrevistas con personas a las que las mujeres les habían confiado anteriormente o, en un caso, una compañera de estudios que dijo haber presenciado el encuentro.

Dybvig, quien se encuentra en una licencia académica programada antes de que surgieran las acusaciones de acoso en las redes sociales el 12 de octubre, no respondió a las llamadas o correos electrónicos solicitando comentarios. Su abogado dijo que el profesor nunca tuvo interacciones físicas o verbales indebidas con los estudiantes y se ha dedicado a la enseñanza durante más de 30 años.

“El profesor Dybvig ha sido inflexible en una cosa”, dijo Miltenberg. “Se toma muy en serio su papel de educador. Siente que siempre ha tenido relaciones muy apropiadas y profesionales con sus alumnos”.

Bloomberg se comunicó con la oficina del Título IX sobre las acusaciones y envió a la escuela una lista detallada de preguntas. Los funcionarios de la universidad se negaron a discutir el asunto.

“No comentamos ni compartimos información sobre ningún caso o individuo específico”, dijo Julie Flory, vicerrectora de marketing y comunicaciones de la universidad. “Nos tomamos muy en serio la conducta sexual inapropiada e investigaremos cualquier denuncia que se informe a la universidad”.

El acoso sexual en los campus universitarios cae bajo el ámbito del Título IX. La ley federal, que prohíbe la discriminación sexual en los colegios y universidades de EU, requiere que las escuelas tengan procedimientos para que sus estudiantes presenten quejas. Los denunciantes tienen derecho a una investigación, pero depende de la escuela decidir qué acción disciplinaria tomar, si corresponde alguna.

Las denuncias de acoso sexual contra Philip Dybvig

Entre los entrevistados por la oficina del Título IX estaba Karen Xiang, graduada en 2012 de la Escuela de Negocios Olin de la universidad. Ella dijo en una entrevista con Bloomberg que cuando conoció a Dybvig en un evento para nuevos estudiantes en 2011, él la sentó en su regazo para una foto.

“Hablaba chino y entabló conversaciones con chicas chinas”, contó Xiang, quien era una estudiante internacional de China y habla públicamente sobre sus experiencias por primera vez. “Luego te sigue probando con movimientos que bordean la intimidad y la amistad, poniendo a prueba tus límites”.

Poco después, dijo Xiang, el profesor comenzó a enviarle correos electrónicos llamándola tian mei zi, que significa niña dulce o azucarada. Un día él la invitó a su oficina para darle una caja de bombones y, cuando ella entró en el lugar, él cerró la puerta, la acercó al sofá y empezó a acariciarle la mano. “Se sentó extremadamente cerca y comenzó a decir: ‘Creo que eres bonita’ y ‘Me gustas mucho’”, narró.

Xiang, que ahora trabaja para una empresa de tecnología estadounidense, dijo que se fue cuando otro profesor entró en la sala. Nerviosa, se reunió con dos amigos y les contó lo que había sucedido. Ambos confirmaron la historia de Xiang a Bloomberg.

El abogado de Dybvig cuestionó el relato de Xiang. El profesor recuerda que le tomaron la foto, dijo Miltenberg, pero afirma que Xiang se sentó en su regazo por su propia voluntad.

Xiang destacó que era absurdo sugerir que se sentó voluntariamente en el regazo de Dybvig.

“¿Por qué una estudiante internacional, que viene a estudiar a Estados Unidos por primera vez, elegiría sentarse en el regazo de un profesor extranjero que acaba de conocer y en público?” cuestionó.

Xiang no presentó una queja formal ante la oficina del Título IX de la universidad. Tampoco ninguna de las otras mujeres con las que habló Bloomberg. Al igual que Xiang, todas eran estudiantes internacionales. Algunos dijeron que temían perder sus visas de estudiante; otras dijeron que no estaban familiarizados con el proceso. La oficina del Título IX no respondió a las preguntas sobre qué desencadenó su investigación.

Varias estudiantes chinas le dijeron a Bloomberg que se advirtieron mutuamente sobre el comportamiento de Dybvig. Algunos le dieron el apodo de “mo xiao shou“, que significa “tocador de manos pequeñas”, según capturas de pantalla de conversaciones vistas por Bloomberg.

Una graduada de Olin que luego ayudó a su empleador a gestionar proyectos conjuntos con Dybvig dijo que el profesora le tomaba la mano durante largos períodos de tiempo cuando hablaban a solas. En un correo electrónico revisado por Bloomberg, dijo que pensó en llamarla “xiao“, un término cariñoso, pero “no estaba seguro de cómo te sentirías al respecto :-)”.

Después de algunos encuentros, la exalumna informó a su supervisor, quien le dijo que dejara de trabajar inmediatamente con Dybvig. El supervisor se negó a comentar.

En otro correo electrónico revisado por Bloomberg, Dybvig envió un mensaje a una estudiante que decía: “Veo que te interesan los bailes de salón. Espero que tengamos la oportunidad de ir a bailar juntos en algún momento. (= Debo advertirle que no soy muy profesional, pero fui a bailar casi todas las noches a un hotel cerca del campus cuando era estudiante de primer año en Penn.”

Otras exalumnas dijeron que sus avances fueron más allá. Una mujer dijo que el profesor le masajeó los hombros y el cuello en su oficina, un incidente que otra mujer con la que habló Bloomberg dijo que fue testigo. Otra de las mujeres contó que Dybvig la besó en el cuello sin consentimiento a principios de este año. Le dijo a un amigo en ese momento en un mensaje de texto visto por Bloomberg.

Xiang dijo que se sintió obligada a hablar sobre Dybvig después de ver que había ganado un Premio Nobel. Xiang publicó por primera vez con seudónimo sobre sus experiencias el 12 de octubre en un artículo de WeChat de 1Point3Acres, un tablón de anuncios en línea popular entre estudiantes chinos.

Después de ver la publicación de Xiang circular en línea, Doleac dijo que comenzó a recopilar experiencias de mujeres en economía a través de Twitter y las compartió con el hashtag EconMeToo.

El 17 de noviembre, el periódico estudiantil de la Universidad de Washington publicó una historia basada en dos denuncias anónimas de acoso sexual contra Dybvig. El profesor, a través de su abogado, se negó a comentar sobre la historia del periódico escolar en ese momento.