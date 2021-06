Jessica Salazar, subcampeona del mundo en ciclismo, tampoco irá a los Juegos Olímpicos de Tokio

Jessica Salazar, subcampeona del mundo en ciclismo, no fue seleccionada para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La decisión fue ratificada por la Federación Mexicana de Ciclismo luego de que el pasado 16 de junio, el Comité Olímpico Mexicano hizo publica la lista de los siete pedalistas que competirán en Tokio.

“Los deportistas que estarán en ruta serán Yareli Salazar y Eder Frayre, en montaña lo harán Daniela Campuzano, quien estará en su segunda justa olímpica, después de Río de Janeiro 2016 y Gerardo Ulloa. Mientras que en pista competirán Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo en las pruebas de velocidad por equipos, keirin y velocidad individual, y Victoria Velasco lo hará en ómnium”.

En esta lista publicada por el COM no figuraba el nombre de Jessica Salazar por lo que se convocó a una reunión entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (CODE) y la Federación Mexicana de Ciclismo (FEMECI) para evaluar los criterios por los cuales la ciclista no había sido seleccionada a pesar de cumplir con los requisitos establecidos durante el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020.

Sin embargo, tras la junta entre las autoridades deportivas, la FEMECI mantuvo la postura de excluir a Jessica Salazar.

Tras el resolutivo, Luis Fernando Ortega Ramos, director general de la CODE Jalisco, refrendó su respaldo a la ciclista.

“Agradecemos a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, por apoyar a la deportista jaliscience y defender lo que para nosotros representa lo mejor para el equipo mexicano. Refrendamos nuestro apoyo a la ciclista Jessica Salazar, con quien seguiremos luchando y recorriendo las instancias pertinentes para que obtenga lo que por rendimiento le corresponde”.

