China se burla de ola de COVID que azota a India: publica polémicas fotos en redes sociales

Una publicación en las redes sociales del principal organismo de aplicación de la ley de China que yuxtapone el exitoso lanzamiento del país de un módulo al espacio con sombrías piras de cremación en India fue eliminada después de que generó críticas en línea en China.

Las fotos del lanzamiento del módulo Tianhe y su quemado de combustible se compararon con lo que parecía ser una cremación masiva al aire libre en India, y se subtituló “China encendiendo un fuego versus India encendiendo un fuego”. La publicación del sábado de la Comisión Central de Asuntos Legales y Políticos del Partido Comunista en su cuenta oficial de Sina Weibo estuvo acompañada de un hashtag que señalaba que los nuevos casos de COVID-19 en India habían superado los 400 mil por día.

Más tarde ese día, la publicación ya no se pudo encontrar. Muchos usuarios chinos de las redes sociales expresaron conmoción y enojo por la insensibilidad de la publicación.

“Esperamos que todos presten atención al gobierno chino y a la opinión pública general que apoya la lucha de India contra la epidemia”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en respuesta a una solicitud de comentarios. La oficina del portavoz del ministerio agregó que se seguirán enviando más suministros a la India en los próximos días, lo que demuestra el apoyo de China a través de acciones prácticas.

Las cuentas oficiales de las redes sociales deben “sostener en alto la bandera del humanitarismo en este momento, mostrar simpatía por la India y colocar firmemente a la sociedad china en un terreno moral elevado”, escribió Hu Xijin, editor en jefe del periódico Global Times, respaldado por el Partido Comunista, comentando la publicación eliminada. Hu dijo que tales métodos no eran una forma apropiada para que las cuentas oficiales de las redes sociales ganaran tráfico.

“No creo que podamos esperar una aclaración de la cuenta del Partido en cuestión, pero creo que no hubo consenso sobre esta publicación o de lo contrario no se habría eliminado tan rápidamente”, dijo Manya Koetse, la editora en jefe de What’s On Weibo, un sitio que rastrea las tendencias en la plataforma de redes sociales.

Los lazos entre China e India han sido inestables en los últimos meses. Una disputa fronteriza que mató a decenas el año pasado y dañó los lazos económicos entre las dos naciones ha avivado el sentimiento nacionalista en ambos países. Las tensiones persisten a pesar de las conversaciones de alto nivel en curso, y la India instó más recientemente a una desvinculación temprana de todos los puntos de fricción a lo largo de la frontera.

Eso no impidió que el presidente Xi Jinping enviara un mensaje de condolencia al primer ministro indio, Narendra Modi, el viernes y se ofreciera a brindar asistencia para ayudar al país del sur de Asia a lidiar con un feroz aumento en los casos de COVID-19.

Otra publicación eliminada que apareció por primera vez el viernes comparó la “montaña del dios del fuego” de China, el nombre del complejo hospitalario de emergencia construido en Wuhan, con una foto de una cremación masiva en India en la cuenta oficial de Weibo del Ministerio de Seguridad Pública de China. También fue criticada, y los usuarios de las redes sociales considerar que era “moralmente problemática”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo el viernes que la Sociedad de la Cruz Roja de China, los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales y las empresas chinas están “haciendo todo lo posible para recolectar los suministros contra la epidemia que la India necesita con urgencia y entregárselos al pueblo lo antes posible”.

Con la colaboración de Tom Hancock.