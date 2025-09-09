Mercado Libre Experience 2025: impulso al e-commerce y fintech

La Mercado Libre Experience 2025, considerado el evento más grande e importante de comercio electrónico y finanzas digitales en México, regresa este año con una propuesta renovada y llena de oportunidades para toda la comunidad digital del país.

Esta quinta edición se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre de 2025, en las Salas C y D del Centro Banamex de la Ciudad de México, consolidándose por primera vez como un encuentro de dos jornadas. Con un horario de 9:00 a 19:00 horas y una expectativa de asistencia superior a 10 mil líderes digitales y emprendedores, el evento promete convertirse en el epicentro de innovación, networking y crecimiento para todos los actores del ecosistema e-commerce, fintech e inclusión digital.

¿Qué podrás encontrar en esta edición?

Conferencias magistrales y paneles : Voceros clave de Mercado Libre y Mercado Pago compartirán sus experiencias, tendencias y estrategias en torno a la innovación digital, el crecimiento empresarial y la digitalización.

: Voceros clave de Mercado Libre y Mercado Pago compartirán sus experiencias, tendencias y estrategias en torno a la innovación digital, el crecimiento empresarial y la digitalización. Casos de éxito y lanzamientos exclusivos : Se presentarán historias de emprendedores y empresas que han usado la plataforma como motor de expansión, además de productos o herramientas tecnológicas pioneras.

: Se presentarán historias de emprendedores y empresas que han usado la plataforma como motor de expansión, además de productos o herramientas tecnológicas pioneras. Áreas interactivas y networking : Espacios diseñados para fomentar la colaboración, la capacitación y el acceso a nuevas herramientas que faciliten escalar en el entorno digital.

: Espacios diseñados para fomentar la colaboración, la capacitación y el acceso a nuevas herramientas que faciliten escalar en el entorno digital. Workshops especializados: Durante ambas jornadas, los asistentes podrán participar en talleres prácticos para adquirir habilidades clave de la mano de los expertos más destacados del sector.

Entre los líderes más relevantes de la compañía que estarán presentes se encuentran Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre; Ariel Szarfsztejn, quien asumirá la dirección general en 2026; David Geisen, director de Mercado Libre México; y Pedro Rivas, director de Mercado Pago México.

El programa incluirá paneles sobre inteligencia artificial, marketing con grandes marcas y las soluciones esenciales para vendedores —como publicidad digital, envíos y logística, terminales de cobro y checkout digital—. También se contará con invitados especiales de distintos ámbitos, como el futbolista y emprendedor Miguel Layún, la inversionista Karla Huerta y la actriz Karla Souza, embajadora de Mercado Libre, además de líderes de otras compañías que compartirán su experiencia y visión.

Un espacio para todos

La Mercado Libre Experience está dirigida tanto a grandes empresas consolidadas como a emprendedores emergentes que buscan herramientas concretas para innovar, crecer y diversificar sus operaciones dentro de un ecosistema digital en constante transformación.

Mercado Libre y Mercado Pago invitan a toda la comunidad a ser parte de esta experiencia, en la que será posible descubrir lo último en e-commerce y soluciones digitales, con actividades diseñadas para inspirar, capacitar y generar conexiones estratégicas.

Mercado Libre Experience 2025 se perfila como un punto de encuentro indispensable para la comunidad digital mexicana: una plataforma donde el conocimiento, la innovación y las oportunidades convergen para acelerar la transformación del comercio electrónico y las finanzas digitales en el país.