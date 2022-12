Considera Sergio Becerril que la digitalización es necesaria para estar a la vanguardia del mercado

La llegada de la digitalización y su masificación ha tenido una gran repercusión en la vida de todas las personas y de la misma forma en muchos sectores de la economía. Es por ello que, muchos especialistas han coincidido en que existe una gran transformación por delante en el comercio digital latinoamericano.

Uno de ellos es Sergio Becerril Cadena, CEO del consorcio de empresas líder en el sector de materiales para construcción, compuesta por Construmas y Pintumas, quien considera que la digitalización es totalmente necesaria para estar a la vanguardia en el mercado.

En el sector de la construcción –dijo– es de suma importancia contar con una página web ya que, a pesar de ser una de las industrias más rezagadas en este ámbito, cada vez existen más personas interesadas en hacer sus compras desde la comodidad de su casa u oficina.

“Para estas nuevas generaciones tenemos que innovar y reinventarnos como negocios cada día”.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Ventas Online (AMVO), en Latam ha habido un hipercrecimiento, por lo que se espera un aumento de hasta 30 % cada año hasta 2025.

Atendiendo a esto, Sergio Becerril considera que la digitalización hace una notable diferencia al momento de que un cliente elige a un proveedor, pues “si no aparecemos en la web, no “existimos” y, por ende, no formamos parte de esa evaluación inicial”.

Proyecciones para 2023

Para este próximo año, Becerril Cadena asegura que luego de dos años de pandemia, el rumbo de la construcción debe dar pasos agigantados en cuanto a la digitalización de los negocios, lo cual es posible si se invierten esfuerzos en el desarrollo tecnológico y la innovación.

“Para nosotros los próximos dos años en Pintumas.mx y Construmas.com serán claves en la captación de información (data) para poder tomar decisiones que sean pensadas en las necesidades de nuestros clientes. Queremos consolidarnos como la mejor opción para cualquier persona o empresa que necesite construir o pintar su obra a nivel nacional”, señala.