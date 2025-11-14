Buscan que Pymes crezcan haciéndolas visibles

Ante un crecimiento que se de en varios sectores productivos ocasionaría que empresas requieran de nuevos proveedores pequeños y medianos, pero éstos, necesitan visualización para aprovechar la oportunidad de crecer, dijo Tarsicio González, director comercial de CIAL dun & bradstreet.
“Es darlas a conocer (a las Pymes), es lo que nosotros buscamos, para que puedan hacer negocio con otros clientes y con otras Pymes”, indicó el directivo en entrevista a El Financiero.
Señaló que no solamente se trata de conocer en donde y quien es el nuevo proveedor, sino también saber información clave a fin de evitar futuros problemas.
“Es posible que la empresa que busca nuevo proveedor lo encuentre, pero desconoce si es confiable, financieramente viable, o cual es su comportamiento con los pagos a instituciones bancarias o con proveedores”, refirió González.
Indicó que CIAL trabaja con Pymes que dan servicio a grandes empresas de las industrias maquiladora, de transformación y automotriz, ubicadas en el norte del país.
Consideró que en tiempos de globalización o de un entorno cambiante y aún con proveedores de años y una relación satisfactoria, es positivo que las empresas diversifiquen la cartera de proveedores.
“Es muy importante para nosotros cómo armamos este ecosistema para se conozcan más personas que hacen lo mismo y que necesitan unas de otras, y aparte, proveerles información necesaria para que tengan la certeza de hacer negocio y tomen las mejores decisiones”, mencionó.
González afirmó que cuentan con la capacidad de buscar nuevos proveedores desde el que es local, pasando por aquél que es regional, nacional, o incluso, internacional.