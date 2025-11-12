Asume Máximo Vedoya la presidencia de Alacero en un momento clave para la siderurgia latinoamericana

La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) designó a Máximo Vedoya, director general de Ternium, como su nuevo presidente, en un contexto de profunda transformación industrial y comercial para el sector siderúrgico de la región.

De acuerdo con el sitio especializado Reportacero

El nombramiento ocurre en una coyuntura marcada por la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, el auge del nearshoring hacia América del Norte y la creciente presión por avanzar hacia procesos de producción más sostenibles. Vedoya encabezará los esfuerzos del organismo regional para fortalecer la competitividad del acero latinoamericano, fomentar la integración entre productores y promover la descarbonización de la industria.

Con una trayectoria de más de tres décadas en el grupo Techint, Vedoya ha liderado la expansión de Ternium en México, donde la compañía opera una de las acerías más modernas de América Latina y ha invertido en innovación, automatización y eficiencia energética. Su experiencia combina la gestión industrial con la representación gremial, tras haber presidido anteriormente tanto Canacero como Alacero.

Durante su gestión, Alacero buscará reforzar la posición de América Latina frente a las importaciones de acero a bajo costo provenientes de Asia, al tiempo que promoverá la adopción de tecnologías que reduzcan la huella de carbono y eleven los estándares de productividad. La agenda incluye la creación de sinergias entre los países de la región para impulsar cadenas de valor más resilientes y generar un marco regulatorio que incentive la inversión y la innovación.

Para México, la presidencia de Vedoya representa una oportunidad de consolidar su papel como plataforma regional de acero de alto valor agregado, especialmente ante el crecimiento del sector automotriz y la relocalización de manufactura hacia el norte del continente.

A nivel regional, el reto consiste en acelerar la modernización tecnológica de las plantas, reducir costos energéticos y promover proyectos de acero verde que mantengan la competitividad del sector frente a los productores de Asia y Europa.

El liderazgo de Vedoya al frente de Alacero busca dar continuidad a una estrategia que combine sostenibilidad, integración industrial y colaboración regional, elementos considerados esenciales para el futuro del acero latinoamericano en la economía global.

El próximo evento Alacero 2026 tendrá lugar en México.