Ven relevante vincular a estudiantes y profesionistas a tendencias tecnológicas

Con el objetivo de acercar a estudiantes y profesionistas a las tendencias más relevantes en el ámbito tecnológico, el Clúster TIC de Nuevo León (Csoftmty) y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León llevaron a cabo el ciclo de conferencias CSOFT-IT Jobs 2025.

En la inauguración participaron María Guadalupe Ramírez López, subdirectora de Vinculación de FIME, y Ángeles Vela del Río, directora general del Csoftmty, quienes destacaron la relevancia de impulsar iniciativas que orienten e inspiren a los futuros profesionistas en su desarrollo.

El programa de conferencias reunió a especialistas de empresas socias del clúster 2025.

Stella Jiménez, de Skye Group, subrayó la relevancia de la innovación como motor en cualquier sector y el papel de la monetización en el mundo digital.

Claudia Landeros, de EPAM Neoris, enfatizó la necesidad del liderazgo y la capacidad de reinventarse como elementos clave en la era digital.

Por su parte, Jonathan García, de Banyax, destacó la resiliencia y el valor de los círculos de apoyo en la trayectoria profesional.Al encuentro asistieron alrededor de 200 estudiantes, reafirmando el compromiso del Csoftmty y la UANL con la formación de talento especializado en tecnologías de la información.