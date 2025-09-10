Baja inflación de Monterrey a 3.23%

Durante el mes de agosto la inflación anual de Monterrey se ubicó en 3.23 por ciento, menor al 3.32 por ciento reportada en julio, e inferior a la registrada a nivel nacional, que fue de 3.57 por ciento, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inflación mensual fue de 0.16 por ciento, con lo que lo que la acumulada en lo que va del año es de 1.25 por ciento, la décima más baja a nivel nacional.

Analistas dijeron que la baja en la inflación se debió a que cinco de los ocho rubros que contempla el Inegi para el cálculo de la misma registraron una disminución respecto al mes anterior, mientras que solamente tres reportaron un mayor nivel en términos mensuales.

“La caída en la inflación anual de los segmentos de otros servicios, de transporte, muebles, aparatos y accesorios domésticos, vivienda y ropa, calzado y accesorios fue lo que influyó en la baja en la inflación anual de Monterrey”, indicó un analista.

A nivel nacional, la inflación mensual fue de 0.06 por ciento, y la anual de 3.57 por ciento, ubicándose un poco arriba de la registrada el mes anterior, pero manteniéndose dentro del intervalo de tolerancia del Banco Central, señaló Luis Adrián Muñiz, analista de Vector Casa de Bolsa.

“La baja inflación se explica por una caída de ocho por ciento anual en la inflación de frutas y verduras, la tercera de manera consecutiva. La naturaleza volátil de este grupo de precios permite anticipar mayores presiones inflacionarias en los meses próximos”, destacó.

“Si bien las lecturas mensuales de la inflación resultan bajas respecto a su comportamiento histórico, las cifras de agosto son mixtas, al ubicarse por arriba de lo esperado por el mercado en su componente subyacente”, agregó.

Comentó que la inflación general se mantuvo dentro del intervalo de tolerancia del banco central, incrementado con ello la posibilidad de que la inflación al cierre de 2025 se ubique por debajo de lo que actualmente espera el mercado.

“El panorama inflacionario en agosto exhibió pocos cambios respecto al mes previo. Por un lado, la inflación se mantuvo en el intervalo de variabilidad de Banxico, apoyada por una base de comparación elevada en 2024, particularmente en el componente no subyacente”, dijeron en un reporte Janneth Quiroz y Kevin Louis Castro, analistas de Grupo Financiero Monex.

Comentaron que esperan que Banxico recortará su tasa de interés de referencia en 25 puntos base en su reunión del próximo 25 de septiembre, ubicándola en 7.50 por ciento.