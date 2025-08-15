Alista Home Depot más tiendas, empleos y proveeduría local

The Home Depot México acelerará su plan de expansión en el país con una inversión de mil 300 millones de dólares, equivalente a unos 24 mil 187 millones de pesos, para los próximos cuatro o cinco años, lo que permitirá la apertura de 25 tiendas adicionales y alcanzar 165 unidades en operación.

“En 2001 proyectábamos construir 50 tiendas en México, y con este plan estaríamos más que triplicando esa proyección inicial”, dijo Roberto Riva Palacio, gerente de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos de la compañía.

Para 2025, la empresa destinará cuatro mil millones de pesos, que incluyen nuevas aperturas en Altamira, Tamaulipas, y Nuevo Vallarta, Nayarit, además de inversiones en logística. Actualmente genera 18 mil empleos directos y espera superar los 20 mil al concluir el programa.

Parte de los recursos se orientará a fortalecer la cadena de suministro mediante patios de materiales y centros logísticos.

“En cinco años hemos abierto ocho centros logísticos, con una inversión de mil millones de pesos, lo que nos ha permitido reducir los tiempos de entrega de productos pesados de casi una semana a 48 horas”, señaló.

En el ámbito de proveeduría, Riva Palacio destacó que “el 80 por ciento de nuestros proveedores son de México, y uno de cada tres está en Nuevo León”. Añadió que buscan elevar este porcentaje, integrando más empresas nacionales a su cadena.

“Todavía hay un 20 por ciento de productos que podrían producirse aquí y que quisiéramos incorporar”, afirmó.

Sobre el entorno económico, reconoció que “vivimos tiempos de incertidumbre”, pero subrayó que la estrategia de incrementar la proveeduría local ayuda a mitigar riesgos.

“Lo vimos desde el COVID, cuando hubo interrupciones en las cadenas productivas. Poder suministrarnos a nivel local es una directriz que seguimos muy de cerca”, dijo.

Como parte de su plan de inversión en Nuevo León, The Home Depot construirá una nueva tienda en el municipio de Juárez, que será la número 15 en el área metropolitana de Monterrey.

La obra representará una inversión de 400 millones de pesos y generará 100 empleos directos y alrededor de 400 indirectos.

“Por cada empleo directo que generamos, se crean cuatro indirectos. Con esta apertura, llegaremos a cerca de dos mil 300 empleos en el estado”, dijo Roberto Riva Palacio, gerente de Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos de la empresa.

El nuevo establecimiento ocupará un terreno de dos hectáreas, con una construcción de 55 mil pies cuadrados. Actualmente se encuentra en fase de permisos y se prevé que abra en el cuarto trimestre de 2026, con un tiempo estimado de obra de nueve a diez meses.

De acuerdo con la Gaceta Ecológica de la Semarnat, donde se publican los proyectos ingresados al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), Home Depot registró el Proyecto de construcción y operación de una tienda comercial en el municipio de Juárez, el cual contará con estacionamiento, área de ventas, área de cerámica, patio de maniobras, cuarto de bombas, patio de materiales, vivero y tanque de agua, en un predio sobre la carretera Rynosa-Juárez con una superficie de 19 mil 500 metros cuadrados que conserva vegetación nativa.

En los últimos cinco años, la compañía ha invertido más de dos mil millones de pesos en Nuevo León para la apertura de tiendas, ampliación de centros logísticos y patios de materiales.