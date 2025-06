Baja el número de migrantes irregulares en NL

El número de personas en situación migratoria irregular en Nuevo León (NL) se redujo en 86 por ciento durante los primeros cuatro meses de este año, de acuerdo con el Boletín Mensual de Políticas Migratorias de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno Federal.

Según el informe, entre enero y abril se registraron mil 70 eventos en la entidad, frente a los siete mil 709 del mismo periodo del año pasado. Esto representó apenas el 0.98 por ciento del total nacional, una caída considerable en comparación con el 1.65 por ciento que concentraba el estado en 2024.

Pese a ello, NL se mantuvo como el cuarto estado fronterizo con mayor número de migrantes detectados dentro del país, por debajo de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. La mayoría se concentró en los municipios de Galeana, Apodaca y Guadalupe, y prevalecieron las nacionalidades hondureña y venezolana.

El reporte también indicó que ocho de cada diez personas solicitaron el retorno asistido a sus países de origen.

Este cambio en la dinámica migratoria coincidió con el relevo en la presidencia de Estados Unidos (EU).

BYE AL SUEÑO AMERICANO Y DAÑO COLATERAL

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias en EU, cada vez más migrantes optan por establecerse en México. “Ya cambiaron el sueño americano por el sueño mexicano”, afirmó Arturo Rodríguez, director de Nuevo Corazón, asociación civil que ofrece alimentación y capacitación a migrantes en Monterrey.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, el cruce fronterizo se volvió más complejo. Según Rodríguez, los migrantes relatan que el costo para cruzar aumentó de mil 500 a cinco mil dólares, sin garantías. “Es muy difícil que pasen. Yo creo tal vez uno de cien”, comentó.

Dijo que esto ha frenado a muchos desde sus países de origen. “Se corre la voz: no te vengas, no se va a poder pasar. Muchos llegan y se quedan aquí en Monterrey”.

El director de la asociación civil mencionó que además del contexto migratorio, el entorno laboral en la región ha incentivado esta decisión.

“Hay mucha oferta de empleo y muchas empresas, por necesidad, contratan a personas extranjeras, con o sin papeles”, señala Rodríguez. “El gobierno ha estado laxo en eso de entregarles algún documento oficial para que puedan trabajar”.

El fenómeno migratorio también ha impactado la labor de Nuevo Corazón.

“Antes atendíamos entre 60 y 80 personas al día; ahora entre 20 y 40”, dice Rodríguez. Además, la mayoría ahora son mexicanos, de estados como Oaxaca o Chiapas, donde las oportunidades son escasas.

Dijo que la Asociación exige capacitación a quienes atiende. “Si en dos meses no se capacitan, ya no los aceptamos. No podemos seguir generando pobreza solo dando comida”.

Entre los trabajos que están demandando las empresas están: guardias, cocineros, choferes y almacenistas, aunque algunos se resisten por la distancia. “Al principio, hay que empezar con lo que haya.

“Viví diez años en Estados Unidos, pero en México me ha ido mejor. Les decimos: no te cruces, allá siempre serás perseguido y sin papeles (…) quédate en México y piensa en el sueño mexicano”.