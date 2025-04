Cesáreo Gámez: La mayoría de los mexicanos prefiere pagar en efectivo

La mayoría de los mexicanos prefieren el efectivo al realizar sus compras, reveló la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, realizada por el INEGI, en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En esta encuesta se reveló que el 85.2 por ciento de los usuarios manifestó usar el efectivo para sus compras de más de 500 pesos, seguido por las tarjetas de débito o crédito, con el 10.4 por ciento y las transferencias electrónicas o aplicación del celular con el 4.4 por ciento.

En 2024, Ciudad de México se distinguió por ser la región con menor uso de efectivo como medio de pago principal (55.2 por ciento) en sus compras. Contrastó la región sur, donde el medio de pago que más se utilizó fue el efectivo (82.0 por ciento).

En 2024, 36.9 por ciento de la población pagó con tarjeta en supermercados y tiendas departamentales, lo que representó un aumento de 10.2 puntos porcentuales al comparar con 2021. En mercados, tiendas de abarrotes u otras, el uso de pagos con tarjeta incrementó 5.7 puntos porcentuales.

Un aspecto interesante fue que en la encuesta correspondiente a 2024 se incorporó la opción de plataforma de compra en línea, para incluir las compras en Mercado Libre, Amazon, Shein, Temu, entre otras, resultando con el 33.2 por ciento de las respuestas ligeramente inferior al líder en este departamento.

En 2024, 22.9 por ciento de la población de 18 a 70 años contaba con un seguro. Entre estos seguros se incluyen los de vida, de gastos médicos, contra accidentes, de vivienda, educativos, planes privados de retiro, entre otros.

La región noroeste registró el mayor porcentaje de población con al menos un seguro, con 32.4 por ciento. Siguieron Ciudad de México (30.0 por ciento) y la región noreste (29.6 por ciento).

Por otro lado, las regiones cetro sur y sur registraron lo menores porcentajes en materia de población con un seguro, con porcentajes de 17.1 y 16.6 por ciento, respectivamente.

Entre la población de 18 a 70 años, 13.9 por ciento contaba con un seguro de vida; 11.5 por ciento, con un seguro de auto, y 7.5 por ciento, con un seguro de gastos médicos.

Según los resultados de la ENIF 2024, 37.3 por ciento de las personas de 18 a 70 años declaró que disponía de al menos un crédito formal.

Por región, la noreste presentó el mayor porcentaje de población con al menos un crédito formal, con 46.2 por ciento. Siguieron la noroeste (46.0 por ciento) y Ciudad de México (40.0 por ciento).

Por tipo de producto crediticio, 22.6 por ciento de la población tenía tarjeta de crédito departamental; 15.7 por ciento, tarjeta de crédito bancaria; 6.9 por ciento, crédito de nómina o personal, y 5.6 por ciento, crédito de vivienda.

De las personas de 18 a 70 años que nunca han sido usuarias de algún crédito formal, las razones que mencionaron para no tener uno de estos productos fueron: no le gusta endeudarse (38.4 por ciento), no le interesa o no lo necesita (25.8 por ciento), no cumple con los requisitos (20.7 por ciento) y los intereses o comisiones son altas (7.8 por ciento).

Crece industria en NL

La producción industrial en Nuevo León creció 3.1 por ciento durante noviembre de 2024, de acuerdo con información proporcionada por el INEGI.

La parte principal del crecimiento industrial en nuestro estado es atribuible a la construcción, que se incrementó en 24.2 por ciento en el penúltimo mes del año pasado.

La producción de la industria manufacturera creció solamente 0.5 por ciento, mientras que en la minería y la producción de electricidad se registraron disminuciones en noviembre.