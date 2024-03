Superaría el robo de combustible al tráfico de droga como negocio

El robo de combustible en México es uno de los principales problemas que enfrenta el sector de las gasolinas y el diésel, de acuerdo con empresarios.

“Leía en un artículo que hoy el robo de combustible es el segundo negocio más lucrativo para los carteles, después de la droga sigue el robo de combustibles y decían que próximamente lo va a superar”, afirmó Alejandro Doria, presidente de Bulkmatic de México.

Durante el Panel: “Retos de las Empresas del Sector de Hidrocarburos”, en el 7 Encuentro Energético del Clister Energético de Nuevo León, el directivo subrayó que más allá de la regulación que el gobierno de México impuso de que se debe de tener al menos 5 días de reservas de combustibles, existen otros retos más importantes.

Recordó que la reforma energética abrió el mercado; sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detuvo la apertura, lo cual no da certeza a la inversión.

“La calidad de los combustibles, no nada más se cuestiona en Nuevo León (NL), también en el centro del país, donde están las refinerías hay un problema serio de contaminación, porque el gobierno no es capaz de regular la calidad de los combustibles que se queman”, explicó.

Respecto al contrabando de hidrocarburos Doria destacó que, “sigue entrando combustible que no sabemos cuál es su procedencia tiene o qué calidad tiene o sus mezclas, esto ya se volvió una bomba bastante impresionante”.

Por su parte, César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de NL, coincidió en que actualmente el principal problema de los combustibles no es el abasto, sino más bien el de la inseguridad.

“A lo mejor ahora es menos peligroso el negocio de la droga que el de los combustibles, realmente ese sí es un verdadero problema, porque hay que recordar que el combustible es dinero en efectivo.

“SI hoy me robo una pipa de gasolina de 1 millón de pesos no pasa nada, pero si me meto a robar en un OXXO hay mucho más riesgo, muchos más problemas, además con el robo a la gasolina nadie me dice nada, no me persiguen, puedo ir y amenazar a las propias Estaciones de Servicio (ES) que si no venden mi producto les va a pasar algo”, detalló Cadena Cadena.

El titular del Clúster Energético de NL calificó que actualmente ya se pasó de tener un mercado controlado a uno “descompuesto” y ahora hasta “anárquico”.

“En Estados Unidos (EU) ya se hizo un estudio y lo están persiguiendo, donde dicen: si lo que yo te exporté fueron 100 litros, pero lo que tu importaste nada más fueron 60, quiere decir que esos 40 litros no pagaron IEPS... Así con un full de 60 mil litros por 7 pesos, estamos hablando de medio millón de pesos de impuestos que no se cobraron, eso le hace ser competitivo a cualquiera a la hora de ir a ofrecer el producto, más las mezclas”.

El directivo de Bulkmatic sostuvo que además de la inseguridad, otra de las complejidades del sector es el proteccionismo hacia PEMEX.

“Esas decisiones de PEMEX de seguir refinando y bajando precios, pues si los reducen los precios y dices cómo le hiciste para hacer esto, y aquí ya hay un subsidio importante”, explicó Doria.