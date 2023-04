Gabriela Márquez: Caminemos Seguros

La pandemia dejó inesperados aprendizajes a nivel sociedad, pero a cada persona nos abrió la necesidad de hacer un recorrido introspectivo de cómo estábamos llevando el tema de salud.

Las enfermedades que se presentaban en la familia vinieron a multiplicarse con la pandemia y nos cuestionó si estamos o no preparados para enfrentar los gastos que se incurrieron para recuperar de nuevo la salud.

Las cifras del INEGI del 2020 señalan que la atención medica no está cubierta para los 128 millones de personas de nuestro país, ya que el 43% de la población son titulares del IMSS o ISSSTE o Seguro Popular y con dependientes este porcentaje se amplía hasta 70% y solo el 2% de la población cubre su atención médica con la contratación del seguro de gastos médicos para atenderse en instituciones privadas.

En estos últimos años fue preocupante que con la pandemia la atención médica, rebasó la capacidad de los recursos de muchos hospitales, ya que fue una situación inesperada sumar las enfermedades normalmente atendidas más la cantidad de pacientes por concepto de enfermedades respiratorias.

Hoy, la cantidad de enfermedades en la población mexicana ha aumentado por la nueva modalidad de vida que adaptó la sociedad desde el inicio de la pandemia y la consecuencia fue replantear: qué opciones hay y cuánto dinero debo de contar para enfrentar mejor la protección de la salud personal y de la familia de manera indefinida.

Dejar a la suerte el cuidado de la salud ya no es una opción. En la actualidad hay riesgos y consecuencias que habrá que asumir de no contar con ningún servicio médico, como lo vivieron muchos hogares.

Preguntemos, cual fue el resultado en años recientes, cuando se usó la atención médica en el sector público o en el privado, porque no hay duda que al estar afiliado al IMSS es garantizar el derecho a la salud al cubrir los gastos derivados por una enfermedad o accidente sin afectar el ingreso del derechohabiente, pero también se comprobó que al acudir a instituciones privadas con la adquisición de un seguro de gastos médicos también la respuesta fue de manera personal y rápida las 24 horas del día.

Entonces valorar como opción, completar el uso de medicina pública con la privada es invertir en la preservación de la salud. Sin embargo, si usted carece de algún instrumento de seguridad social habrá que voltear y considerar importante conocer las ventajas que ofrecen los seguros de gastos médicos mayores y deje de ser parte de las estadísticas de las tragedias patrimoniales.

Conscientes de la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades médicas, el mercado de seguros en México, se han enfocado en los últimos tiempos en renovar las condiciones de los seguros de gastos médicos mayores que se ofrecen, enfocándose en ofrecer programas accesibles en precio, así como en ofrecer servicios con medidas de prevención y preservar la salud de los asegurados a largo plazo.

Para adquirir un seguro de gastos médicos se deberá de buscar la atención de calidad que ofrezcan los hospitales donde quisiera que lo atiendan. Sugerimos que cuando solicite un seguro le ofrezcan variadas alternativas de programas de aseguradoras donde usted tenga en cuenta dos puntos: el primero es buscar los programas que muestren las coberturas que se adapten a sus necesidades médicas y dos buscar que se ajuste al presupuesto que tiene para adquirirlo.

Muchos mitos han rodeado la idea que los costos de los seguros de gastos médicos mayores son altos, por ello podrían parecer que no es para usted y de ahí negarse a su contratación, sin embargo, deberá de solicitar que le muestren Programas que se adapten a su ingreso.

Es más, podría sugerir que lo que pasa es que no se tiene el hábito de valorar que la Salud es una variable que nos obliga a reposicionar el interés de contratar un seguro médico y reorganizar los ingresos y gastos que tenemos a nivel mensual. Habría que buscar no quejarnos del alto costo de los seguros y ver la posibilidad de dejar a un lado gastos que no tienen la importancia que tiene la salud y dar el primer paso para valorar su contratación.

Véalo de esta manera, de los mejores beneficios del seguro de gastos médicos es que puede acceder a atenderse con equipo médico de tecnología avanzada, así como la mayor rapidez para diagnosticar el padecimiento que se tenga, permitiendo a los profesionales actuar a tiempo antes de cualquier agravamiento en el problema de salud.

Al adquirir el seguro de gastos médicos tendrá la oportunidad de tener acceso a cualquier tipo de tratamiento sin la necesidad de que tenga que desembolsar el monto total y el paciente y su familia de se vea afectada en su patrimonio ya que al carecer de este instrumento muchas personas se ven en la necesidad de vender algún bien para cubrir la enfermedad.

Habrá que analizar los beneficios que ofrecen los seguros de gastos médicos, pero habrá siempre opciones y tal que se pueda también complementar su cobertura para que reciba una indemnización ante una enfermedad grave, cirugía u hospitalización.

Recuerde que algo tan sencillo como el tomar agua en la vida requiere tener salud y usted tiene en sus manos instrumentos, sólo es cuestión de que usted se decida.

La autora es Especialista en Seguros de Vida y Salud, y economista egresada del ITESM.