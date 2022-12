Miguel Moreno Tripp: Gobernanza

Banco de México aplica una encuesta mensual a “37 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 7 y 13 de diciembre”. Uno de los puntos se refiera al Entorno económico y factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México.

Los analistas pueden mencionar hasta tres factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México. La pregunta de la Encuesta es: “en su opinión, ¿durante los próximos seis meses, ¿cuáles serían los tres principales factores limitantes al crecimiento de la actividad económica?”.

En la última encuesta del presente año, publicada el pasado 16 de diciembre, nos muestra “la distribución de las respuestas de los analistas consultados por el Banco de México en relación a (SIC) los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses … los especialistas consideran que, a nivel general, los tres principales factores se asocian con la gobernanza (44%), la inflación (15%) y las condiciones externas (14%).

A nivel particular, los principales factores son: los problemas de inseguridad pública (18% de las respuestas); las presiones inflacionarias en el país (12% de las respuestas); otros problemas de falta de estado de derecho (11% de las respuestas); la incertidumbre política interna (9% de las respuestas); y la política monetaria que se está aplicando (9% de las respuestas)”.

El tema de la gobernanza es lo que más preocupa, e incluye los problemas de inseguridad pública, que ha pasado de un 14% a diciembre del 2021 a un 18% a diciembre del 2022; Otros problemas de falta de derecho pasaron de 9% a un 11%; la incertidumbre política interna mejoró, pasando de un nivel de menciones de preocupación de 15% a un 9% a fin de este año. La corrupción se ha mantenido en una mención del 5% y la impunidad bajo de un 4% a un 1%.

En sí, la misma gobernanza se ha reducido de un 48% a un 44%. Bajó, pero sigue siendo mencionada como el principal factor que obstaculiza el crecimiento de la actividad económica de México.

A manera de contraste, las condiciones económicas internas bajaron de un 22% de menciones a un 12%. La preocupación por la inflación bajo relativamente poco de un 18% a un 15%. El porcentaje de mención de las condiciones externas se duplicó de un 7% a un 14%, siendo la debilidad del mercado externo y la economía mundial la principal causa de este incremento tan importante.

Contra este último punto, -las condiciones externas-, poco se puede hacer, aunque México, por su tamaño relativo en la economía mundial, sí pudiera influir para bien -no un intervencionismo- … si quisiéramos, pero no es el caso. Sin embargo, la Gobernanza simple y sencillamente está en nuestras manos. Se supondría que no habría influencia externa pero sí la hay vía la pretendida imposición de ideologías trasnochadas que, aunque han demostrado a lo largo de la historia que no funcionan, se empeñan en encajárnoslas vendiéndolas como un “paraíso” … que en realidad son regímenes dictatoriales. Que mal que sea este el tema en estas fechas.

Ps. Semana Kafkiana. Una persona con diplomado en yoga de la risa va a opinar sobre los consejeros del órgano por el cual llegaron al poder. Después, la que se robó la tesis “incapaz… de cambiar una coma”. Los abyectos “representantes del pueblo” declarando su servilismo.

Esta podredumbre va a costar Ps$ 6,233,510,798 para 2023, además de las implicaciones de las malas decisiones que toman. Lo más deprimente es que cada pueblo tiene el gobierno que se merece.

