Financiarán a PyMes mediante Programa Impulsa

Caintra hace un ejercicio muy importante de encadenamiento, cuenta con una lista de empresas tractoras, en que se indica que materia buscan comprar, y a partir de allí jalar a las PYMES, dijo hoy la Secretaria de Economía Tatiana Clouthier Carrillo, al ser entrevistada en el marco de la EXPO PYME Monterrey 2022.

Cómo será este encadenamiento, cuestionó, peso a peso, se respondió, vía financiamiento con NAFIN y el Gobierno del Estado, a través del Programa Impulsa, con el que se logra prestar a las empresas pequeñas para que surtan lo que la empresa mayor está demandando y así se le da valor a la cadena de sumnistro.

“Esta es una manera de consolidarlas”, dijo, “para que pasen de pequeñas a medianas”.

Respecto al desabasto de agua en la entidad, señaló que siempre hay repercusiones, pero este ha sido sólo un espasmo, y destacó que las empresas han sido muy responsables y solidarias, y Caintra ha hecho un trabajo maravilloso de coordinación.

“Yo he estado trabajando de la mano con Rodrigo Fernández y hemos estado viendo el esfuerzo que han tenido, para poder entrar, desde antes de que viniera el Presidente de la República, con una planeación para que el agua, y el problema del agua, no tuviera mayores repercusiones, no sólo en la economía, que es lo más importante, sino en la vida de las familias de forma cotidiana”, señaló la Secretaria.