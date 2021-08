Pide Industria IMMEX a sus colaboradores inocularse

Ante la tercera ola de COVID-19 en México, las empresas socias de Index Nuevo León la enfrentan sin haber bajado la guardia en los cuidados que se necesitan para evitar y contener contagios en sus centros de trabajo. Sin embargo, también saben que la salud de sus trabajadores puede cambiar si no siguen los cuidados que se requieren fuera de su planta.

“Nuestros socios comentan que no han bajado la guardia en las medidas que se deben seguir en sus empresas. Inclusive las plantas de manufactura continúan concientizando a su personal, para que eviten lugares concurridos o salidas innecesarias”, dijo Cecilia Carrillo López, directora de Index Nuevo León.

Añadió que los miembros de Index Nuevo León, que preside Carlos Alberto Valdez Andrade, consideran que el problema es fuera de las empresas y lugares que no siguen las medidas y cuando las personas están sin cubre-bocas, conviviendo con otros individuos ajenos a sus trabajos y familia.

Asimismo, la mayoria de los contagios de trabajadores en las empresas son externos por viajes o salidas a convivencias, “es imposible para ellos cuidar al personal fuera de la compañía”.

Señaló que una empresa socia comenta que sus trabajadores se sienten más seguros y cuidados en su centro de trabajo que en otros lugares, porque saben que ahí se siguen los lineamientos internacionales para no contraer COVID-19, lo cual se ha vuelto rutina como lo es el cuidado de la calidad de los productos que fabrican o la supervisión rigurosa de la seguridad del personal dentro de la compañía, para evitar incidentes y accidentes.

“Innumerables empresas cambiaron su manera de operar y tienen un alto porcentaje de trabajadores administrativos laborando desde sus hogares, es decir haciendo teletrabajo.

“Hay trabajadores que tienen más de un año haciendo Home Office. Cuando ellos se contagian de COVID-19 no es culpa de la empresa, si no de la movilidad y convivencia de cada persona”, precisó

Las empresas manufactureras de exportación seguirán las indicaciones que marque la autoridad, pero siempre pedirán a las autoridades no suspender operaciones, principalmente en centros de trabajo que siguen y cumplen los protocolos de seguridad solicitados, dijo.

“Un tema primordial para todos, es la vacunación. Las empresas socias de Index Nuevo León han reportado que entre el 5 al 10 por ciento de sus trabajadores no desean vacunarse. Esto es porque ya contrajeron el virus y se sienten protegidos al tener anticuerpos, o por razones ideológicas personales”, explicó.

Dijo que es de principal preocupación el personal vulnerable que no desea vacunarse, el cuál es bajo el número, pero existe. Las empresas tienen una gran disyuntiva con las personas que no quieran vacunarse y no desean regresar a laborar, cuando existe la opción de hacerlo y su puesto requiere estar en planta, finalizó Carrillo López.