Telmex ‘no le factura’ a Slim: ¿Cuáles negocios sí le dejan ganancias al mexicano?

Carlos Slim es conocido como el hombre más adinerado de México y según el índice de millonarios de Bloomberg, ocupa el 13vo lugar a nivel mundial. Su fortuna asciende a 98.2 mil millones de dólares.

El empresario mexicano ha diversificado sus inversiones: la industria de las telecomunicaciones, minería, construcciones e inmobiliarias, todo conglomerado en Grupo Carso.

Slim es dueño de Teléfonos de México (Telmex), que consiste en servicios de telefonía e internet para los hogares de las y los mexicanos. Sin embargo, el empresario dijo que ‘ya no es negocio’ y al mismo tiempo descartó su venta.

“Telmex ya no sigue siendo un negocio… por el pasivo laboral y porque nos han excluido para dar convergencia a nuestros clientes en los últimos 20 años. A nuestros clientes no les podemos dar TV de paga porque no nos han dado los permisos en los últimos cuatro gobiernos y esto impide la competencia, afectando al consumidor y esto es una falla de los gobiernos y el IFT”, señaló el empresario mexicano el lunes 12 de febrero.

Pero y entonces, ¿de dónde viene y se sostiene la fortuna del mexicano? En diciembre del 2023, Grupo Carso firmó un acuerdo vinculante con PetroBal, una entidad de Grupo Bal, para adquirir el 100 por ciento de la participación en los campos petroleros Ichalkil - Pokoch.

¿De dónde viene la fortuna de Slim?

Según el índice de millonarios de Bloomberg, la mayor parte de la fortuna del mexicano viene de las empresas que cotizan en la bolsa.

El activo más valioso es América Móvil o Telcel, que brinda servicios de telefonía móvil a toda América Latina. Esta recauda casi el 40 por ciento de sus ingresos en pesos mexicanos.

Se detalla que le sigue Grupo Carso, Financiera Inbursa, además de su participación en empresas públicas, las cuales le pagan dividendos.

Sobre las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, estas han sido transferidas a sus seis hijos: Carlos, Patrick y Marco Antonio Slim Domit, y sus hijas Soumaya, Vanessa y Johanna.

‘‘Las acciones se poseen directamente o a través del holding Control Empresarial de Capitales con sede en la Ciudad de México y sus subsidiarias. Todos los bienes están acreditados a Slim porque es el patriarca de la fortuna familiar’', detalla Bloomberg.

Slim ha recaudado más de 18 mil millones de dólares en dividendos de sus inversiones. El valor de sus inversiones en efectivo se basa en un análisis de transacciones internas, compras de bienes raíces, desempeño del mercado, inversiones, donaciones caritativas e impuestos.

Con información de Bloomberg y Christopher Calderón.