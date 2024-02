Carlos Slim y su ‘imperio’: ¿Qué cargos tienen sus hijos al frente de sus empresas?

Carlos Slim dijo que su familia no venderá Telmex para que siga siendo mexicana. (Bloomberg)

El empresario mexicano, Carlos Slim, dio una conferencia de prensa en la que se dio tiempo para hablar acerca del actual gobierno, sus empresas, la compra de Banamex que no se dio y otros temas, acompañado de sus hijos, que son los ‘herederos’ del imperio construido a lo largo de décadas de carrera.

Slim, que el año pasado superó los 100 mil millones de dólares de fortuna según Bloomberg, y que a corte de este martes 13 de febrero ocupa el lugar 12 entre los hombres más ricos del mundo, destacó que Telmex ya no es un negocio, aunque dijo que no la vendería y dio la instrucción a sus hijos de no hacerlo.

Además, el magnate mexicano criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya designado tantas responsabilidades al Ejército y la Marina, desde la construcción de obras hasta el control de aeropuertos y del espacio aéreo, tema que el mandatario mexicano dijo que respeta pero que finalmente fueron los militares los que desarrollaron obras de infraestructura importantes en poco tiempo.

Slim, quien parece aún lejos del retiro, ha permitido el acomodo de su familia dentro de la junta directiva, donde no solo destacan sus hijos, sino que incluso algunos de sus nietos ya están entre las principales cabezas de las grandes compañías, tal es el caso de Vanessa Hajj, de 26 años, quien está entre los liderazgos de América Móvil.

¿De qué empresas forman parte los hijos y nietos de Carlos Slim?

Carlos Slim tiene seis hijos, todos con su esposa Soumaya Domit, quien murió en 1999. Además, tiene 23 nietos, algunos de ellos ya integrados en sus empresas.

Estos son los cargos de los hijos de Carlos Slim y sus nietos:

Carlos Slim Domit

Es presidente del consejo de administración de América Móvil y forma parte de Telmex, Sanborns y Carso, prácticamente todas las empresas más importantes en el ‘imperio’ de su padre.

Sus cuatro hijos son Carlos, Mariel, Emiliano y Nicole.

Marco Antonio Slim Domit

Es presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Inbursa, banco que de acuerdo con Slim, estuvo en la contienda por comprar Banamex; sin embargo, iba a cambiar la ideología de Inbursa.

Los hijos de Marco Antonio son Antonio, Jerónimo, Valentina y Marco.

Patrick Slim Domit

Es vicepresidente de Grupo Carso, América Móvil y de acuerdo con la revista Caras, es CEO de Sanborns.

Patrick Slim tiene dos hijos, una es Isabel y el otro es Diego, quien es propietario de la Minera Frisco.

Soumaya Slim Domit

Es vicepresidenta del Museo Soumaya, ubicado en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y uno de los recintos de arte más importantes del país.

Soumaya tiene tres hijas, que son Maura, Tamara y Soumaya, así como un hijo llamado Carlos.

Vanessa Slim Domit

Es presidenta de la Asociación de Superación por México (Asume).

Vanessa Slim tiene cinco hijos: Daniel, Rodrígo, Vanessa, Mauricio y Paulina.

Daniel forma parte del consejo de Minera Frisco, mientras que Rodrigo forma parte de la mesa directiva de Sanborns y Vanessa Hajj de la de América Móvil.

Johanna Slim Domit

Es directora del programa de Educación Inicial de Fundación Slim y tiene tres hijos: Arturo, Johanna y Alejandro.

Arturo forma parte del consejo propietario de Sanborns e Ideal.

Con información de Jeanette Leyva, Bloomberg y Caras.