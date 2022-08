Banqueros se vuelven multimillonarios en un instante… luego pierden 89% de su riqueza

Dos fundadores de un banco de inversión poco conocido de Hong Kong se convirtieron en multimillonarios en un instante, luego de un desconcertante aumento de las acciones, solo para ver cómo sus fortunas se derrumbaron rápidamente cuando las acciones se desplomaron.

Magic Empire Global Ltd., que brinda servicios de suscripción y asesoramiento y ha ayudado a una sola empresa a cotizar en bolsa en dos años, se disparó hasta 6 mil 149 por ciento desde su debut en el mercado de valores.

Eso significaba que los cofundadores, Gilbert Chan y Johnson Chen, tenían participaciones por valor de 1,800 millones de dólares y 1,300 millones de dólares, respectivamente, de acuerdo con datos compilados por Bloomberg. El dúo en conjunto controla alrededor de 63 por ciento de la empresa.

Sin embargo, la acción se hundió 89 por ciento para cerrar en 12.32 dólares, apenas tres veces más que su precio de oferta pública inicial que fue de cuatro dólares. La participación de Chan ahora vale alrededor de 90 millones y la de Johnson está valorada en 65 millones.

Magic Empire es el último de una serie de movimientos inexplicables que siguieron a las OPI en Estados Unidos de empresas de China o Hong Kong, lugares que a veces han producido multimillonarios de maneras misteriosas. La firma de asesoría tenía solo nueve empleados a fines del año pasado e informó que los ingresos cayeron 17 por ciento a 2.2 millones en 2021. Desde su creación en 2016, completó ocho cotizaciones.

¿Quiénes son Gilbert Chan y Johnson Chen?

Gilbert Chan, presidente de Magic Empire, estudió contabilidad en la Universidad China de Hong Kong y trabajó como auditor antes de pasar nueve años en la división de finanzas corporativas de CCB International Capital Ltd.

Johnson Chen, director ejecutivo de la empresa y antiguo compañero de Chan en la universidad, fue auditor en KPMG antes de unirse a Guotai Junan Capital Ltd.

Los dos, ambos de 41 años, creían que faltaban asesores financieros corporativos para pequeñas y medianas empresas en Hong Kong y crearon Giraffe Capital Ltd., la entidad operativa de Magic Empire. El nombre fue inspirado por el hijo de Chan, quien ama al animal, dijo Chan durante una entrevista en el Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong el año pasado.

Chan tiene una participación de 36.8 por ciento en la empresa, mientras que Chen posee 26.3 por ciento.

Un representante de Magic Empire se negó a comentar sobre el desempeño de las acciones y la riqueza de los fundadores.

La semana pasada, AMTD Digital Inc. se hizo brevemente más grande que Goldman Sachs Group Inc. y casi todas las firmas financieras del mundo a pesar de reportar ingresos de solo 25 millones para el año que finalizó en abril de 2021.

Al menos otras cinco compañías, incluida Ostin Technology Group Co., Golden Sun Education Group Ltd. e Intelligent Living Application Group Inc., registraron ganancias intradía de 395 por ciento o más en su primer día de operaciones.

“Estas acciones volátiles tienen varios elementos en común: baja liquidez y pequeño valor de mercado antes de las subidas”, dijo Kenny Ng, estratega de Everbright Securities International en Hong Kong. “Los inversores deben evitar la sobreespeculación, ya que el precio poco realista actual se ha alejado demasiado de los fundamentos financieros”.